به گزارش خبرگزاری مهر احمد جمالالدینی، فرماندار جاسک به همراه محمد جواد پارسانیا، دادستان شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان پخش فرآوردههای نفتی، در بازدید میدانی از جایگاههای سوخت سطح شهر، روند خدماترسانی را بررسی کردند و فرماندار جاسک در این بازدید تأکید کرد: با استمرار این نظارتهای میدانی و تصمیمات اتخاذ شده، معطلی مردم در جایگاههای سوخت به حداقل میرسد.
در ادامه این بازدید، جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق و سوخت شهرستان برگزار شد که در آن تصمیماتی برای ساماندهی وضعیت جایگاهها اتخاذ گردید.
فرماندار جاسک در این بازدید با اشاره به اینکه نظارتها به صورت میدانی، منظم و مستمر توسط شخص فرماندار و دادستان شهرستان از سطح جایگاهها انجام میشود، اظهار کرد: با این نظارتهای میدانی، میزان معطلی مردم در جایگاهها به حداقل خواهد رسید.
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