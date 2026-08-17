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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

نظارت مستمر معطلی مردم در جایگاه‌های سوخت را به حداقل می‌رساند

نظارت مستمر معطلی مردم در جایگاه‌های سوخت را به حداقل می‌رساند

بندرعباس- فرماندار جاسک در جریان بازدید از پمپ بنزین‌ها در سطح شهر گفت: با نظارت مستمر و میدانی، معطلی مردم در جایگاه‌ها به حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر احمد جمال‌الدینی، فرماندار جاسک به همراه محمد جواد پارسانیا، دادستان شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان پخش فرآورده‌های نفتی، در بازدید میدانی از جایگاه‌های سوخت سطح شهر، روند خدمات‌رسانی را بررسی کردند و فرماندار جاسک در این بازدید تأکید کرد: با استمرار این نظارت‌های میدانی و تصمیمات اتخاذ شده، معطلی مردم در جایگاه‌های سوخت به حداقل می‌رسد.

در ادامه این بازدید، جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق و سوخت شهرستان برگزار شد که در آن تصمیماتی برای ساماندهی وضعیت جایگاه‌ها اتخاذ گردید.

فرماندار جاسک در این بازدید با اشاره به اینکه نظارت‌ها به صورت میدانی، منظم و مستمر توسط شخص فرماندار و دادستان شهرستان از سطح جایگاه‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: با این نظارت‌های میدانی، میزان معطلی مردم در جایگاه‌ها به حداقل خواهد رسید.

کد مطلب 6919143

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