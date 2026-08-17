به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ایام ماه ربیع‌الاول، اظهار کرد: حدود ۶ ماه از جنگ تحمیلی سوم و نبرد رمضان گذشته است؛ در اثنای این جنگ و پس از آن، دو صحنه متفاوت و مُتهافت، ایجاد شد. در یکسو دنائت و رذالت و سبوعیت دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ما بود و در سوی دیگر، عزم و اراده و ایمان رزمندگان و مردم سلحشور ایران اسلامی قرار داشت. دشمن آمریکایی و صهیونیستی چنین القاء کرده بود که شکست‌ناپذیر است، لکن قدرت ایمان و اراده فرزندان ایران اسلامی، دشمن را به هزیمت کشاند. پس از شکست دشمن آمریکایی در برابر ایران اسلامی، در باور و ذهنیت سردمداران کشورهای وابسته به آمریکا نسبت به قدرت کشور ما، تغییر و تحول ایجاد شده است.

وی با یادآوری مجاهدت مردم ایران در حمایت از رزمندگان، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی بیش از ۱۶۰ روز است که سنگر خیابان را در حمایت از رزمندگان‌شان و بیعت با ولایت، رها نکرده‌اند و همچنان مشغول قیام‌اللیل هستند. این مردم غیور و بصیر در تجمعات، راهپیمایی‌ها، وداع‌ها و تشییع ابدان شهدا، حقیقتاً همچون خورشید درخشیدند و تلألو حضور سرافرازانه آنها، چشمان جهانیان را خیره کرده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، با اشاره به سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، گفت: مرور رخدادهای تاریخی، سرشار از عبرت است؛ یکی از این عبرت‌ها، از مرور وقایع کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ حاصل می‌شود. فراموش نکنیم، پیش از انقلاب اسلامی در این مملکت چه وضعیتی حکمفرما بود؟! مستکبران برای ایران، شاه و وزیر تعیین می‌کردند و بر همه مقدرات کشور، احاطه و استیلا داشتند؛ لکن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) عزت و استقلال را برای ایران به ارمغان آورد.

وی با اشاره به دسایس و توطئه‌های استکبار، در مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عنوان کرد: انقلاب اسلامی، دست اجانب و ایادی بیگانه را از ایران و منابع ایران قطع کرد؛ فلذا مستکبران به سرکردگی آمریکای جنایتکار، در مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرح و عملیاتی‌سازی هیچ توطئه و دسیسه‌ای دریغ نورزیدند. از کودتای نظامی و نفوذ تا خدعه‌ها و فتنه‌های سیاسی و تروریسم اقتصادی و هجمه به ارزش‌های دینی و ملی. مستکبران به تعبیر امام شهید همه کار کردند و همه کار می‌کنند تا ایران را ببلعند، اما به مدد الهی و با اتکاء به قوه‌ی ایمان و اراده فرزندان غیور ایران اسلامی، این خواب آشفته دشمن تعبیر نخواهد شد.

اژه ای خاطرنشان کرد: تحت هیچ شرایطی نباید از دشمن و توطئه چینی‌ها و مَکاید او غافل شویم؛ دشمن بیکار ننشسته است و جنگ ترکیبی همه‌جانبه‌ای را به مردم و نظام ما تحمیل کرده است. ممکن است دشمن بار دیگر به حربه‌هایی نظیر کودتا، فتنه، تجاوز نظامی و ... چنگ زند. نباید از نفوذ دشمن و تلاش او برای مخدوش کردن انسجام ملی و از ارزش‌های اسلامی، غفلت کنیم. ما در این جنگ ترکیبی هم بر دشمن فائق می‌آییم، مشروط بر آنکه به وعده‌های الهی، ایمان داشته باشیم و متحد و منسجم بمانیم و کلام و امر ولی‌فقیه را فصل‌الخطاب بدانیم.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن سالروز آغاز ولایت حضرت صاحب‌الامر (عج)، اظهار کرد: حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج) خورشید عالم‌افروز عدالت هستند که از افق انتظار سر می‌زنند و سایه ستم را برمی‌چیند و زمین را از عدل، لبریز می‌سازند. ما که در قوه قضاییه مشغول خدمت هستیم، باید بیش از سایر منتظران، در مسیر عدالت‌گستری جهاد کنیم. ما نسبت به سایر دستگاه‌ها، باید پیوند بیشتری با عدالت داشته باشیم. ضروری است این عدالت و عدالت‌گستری را از خودمان شروع کنیم. نمی‌شود ما در گفتار و کردارمان از عدالت تخطی کنیم، اما خود را منادی عدالت بدانیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دولت، بالاخص شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، گفت: بار سنگینی در امر اداره کشور بر دوش دولت و دولتمردان است؛ همه ما کارگزاران در قوای دیگر، وفق فرمایشات امامین راحل و شهید انقلاب و رهبری معظم، مکلف به کمک و مساعدت به دولت هستیم. اعضا و ارکان دولت چهاردهم نیز بصورت شبانه‌روزی مشغول کار و تلاش در مسیر خدمت به کشور و مردم هستند. ما در قوه قضاییه در چارچوب قانون و در راستای اعتلا و اعتزاز کشور، از دولت حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به توقعات بحق از قوه قضاییه بیان داشت: رهبری معظم انقلاب و مردم مبعوث‌شده، از ما توقعات و انتظارات بحقی در مسیر توسعه عدالت و مبارزه‌ی با فساد دارند؛ ما باید تمام همت و تلاش خود را برای اجابت این توقعات و انتظارات، مصروف کنیم. چنانچه در این راستا، تغییر و تحولاتی در برخی مناصب و ارکان قوه قضاییه ایجاد شود، برای تحرک بیشتر جهت توسعه عدالت و فسادستیزی است.

اژه‌ای اظهار کرد: امام شهیدمان انتظاراتی از قوه قضاییه داشتند که ما نتوانستیم به همه آن انتظارات بحق، جامه عمل بپوشانیم؛ اکنون نیز رهبری معظم انقلاب و مردم گرانقدرمان از ما توقعات و انتظارات بحقی دارند. سند تحول نیز که مورد عنایت امام شهیدمان بود و اکنون نیز مورد عنایت و ملاحظه است، پیش‌روی ماست؛ فلذا باید تمام جهد و مساعی خود را برای خدمت به مردم، توسعه عدالت، فسادستیزی و احیای حقوق عامه و جهد در سایر شئون و تکالیف خود به کار بندیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییراتی که در برخی مناصب و ارکان دستگاه قضا صورت خواهد گرفت، بیان داشت: طبعاً یک تعداد از مسئولان و مدیران قضایی در دوره اخیر تغییر یا جابجا خواهند شد. این تغییر و جابجایی‌ها برای تحرک بیشتر و برای تزریق خون بیشتر، جهت حرکت استوار در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. این جابجایی‌ها نباید به‌گونه دیگری تفسیر و تعبیر شوند. نباید با این اتفاق به‌گونه‌ای برخورد شود که هدفی غیر از هدف مورد نظر دستگاه قضا، حاصل شود. اگر تشخص خارجی پیدا شود، همه ما مسئولان دستگاه قضا، یک شخصیت هستیم و یک هدف داریم و آن، ارتقاء خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره اخیر، برای انتصاب‌ها و جابجایی‌ها، مشورت انجام نگرفت؛ در همین راستا، کارگروهی متشکل از نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی و عضویت عناصر متخصص و خبره تشکیل شد و شاخص‌هایی در آن کارگروه برای انتصابات و جابجایی‌ها تعیین گشت؛ همچنین من شخصاً پیشنهادات افرادی در دستگاه‌هایی خارج از قوه قضاییه از جمله سپاه و واجا و ایضاً برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی، را دریافت کردم. علی‌ایحال، ضروری است کاری کنیم که این جابجایی‌ها به بهترین شکل انجام شود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: برخی مواقع شایعات و اقوالی شکل می‌گیرد که پای در واقعیت و حقیقت ندارند؛ فی‌المثل روزی یکی از افراد به من گفت که در مورد فلان مسئول، چنین بحث‌هایی مطرح است؛ من به او گفتم تمام این اقوال را من نیز شنیده‌ام و در باب آنها تحقیق نیز کرده‌ام و اینگونه که شما می‌گویید نیست؛ سپس در نتیجه تاکید و اصرار این فرد به حرف ناصوابش در مورد فلان مسئول، از او مدرک و سند خواستم و او مرا ارجاع به نفر دومی داد؛ من فی‌المجلس با آن نفر دوم تماس گرفتم و از او نیز مدرک خواستم؛ او نیز من را به دیگری و دیگری نیز من را به نفر چهارم که منشأ و مبدأ آن حرف ناصواب بود ارجاع دادند و بعد مشخص شد که آن فردِ راوی نیز صرفاً استنباط اشتباهش را از روی یک شنیده، منتقل کرده بود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این نشست با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، خاطرنشان کرد: آزادگان ما در ایام اسارت و در زیر شکنجه و جنگ روانی عمّال رژیم بعث، به جهاد خود و مشخصاً جهاد تبیین خود ادامه دادند و در چنین شرایطی، شخصیتی همچون مرحوم ابوترابی‌فرد، سید آزادگان، هم از اسرای ایرانی حمایت و حفاظت می‌کرد که مبادا در اثر تبلیغات سوء رژیم بعث بلغزند و هم دل‌های آماده و آزاده‌ی نیروهای عراقی را جذب به اسلام راستین و ناب می‌نمود.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور ضمن اشاره به کاهش محسوس آمارسازی در دادسراها طی مدت اخیر، از افزایش ۲۰ درصدی تشکیل پرونده‌های مالیاتی در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، خبر داد.

دادستان کل کشور افزود: میانگینِ ماندگاری پرونده‌ها در معاونت ارجاع دادسراها که تا پیش از این ۶۶ روز بود، در نتیجه تمهیدات و پیگیری‌های انجام شده به ۲۲ روز رسیده است.

کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به برخی اقدامات مثبت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در حال حاضر، نزدیک به ۹۰ درصد از پرونده‌های دیوان عدالت اداری «الکترونیکی» هستند؛ این در حالی است که تا پیش از این موضوع در دیوان عدالت اداری در طول هر یک ماه، هزار بسته کاغذ مصرف می‌شد؛ هم‌اکنون هشت ماه است که هزینه‌های دیوان عدالت اداری در زمینه خرید کاغذ، کارتریج، پرینتر، منگنه، پانچ و...، نزدیک به صفر شده و به نوعی، تمامی مبلغ سرمایه‌گذاری برای الکترونیکی شدن پرونده‌ها، ظرف چند ماه به دیوان عدالت اداری برگشته است.

وی افزود: در نتیجه الکترونیکی شدن پرونده‌های دیوان عدالت اداری، برخی پست‌های اداری نظیر «بایگان» و بعضاً «منشی» نیز از شعب این دیوان حذف شده‌اند.

کاظمی‌فرد گفت: در حال حاضر، ۵۰ درصد پرونده‌های دیوان عدالت اداری به صورت هوشمند، به شعب ارجاع می‌شوند و در آینده نزدیک، کلیه پرونده‌های این دیوان به صورت سیستمی و هوشمند ارجاع خواهند شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در ایام جنگ اخیر شاهد بودیم که قضات دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری و به‌موقع، پرونده‌هایشان را رسیدگی می‌کردند، عنوان کرد: ما هم اکنون در حال آماده‌سازی زیرساختی هستیم که در صورت وقوع جنگ مجدد، دو هزار قاضی بتوانند به صورت غیرحضوری پرونده‌هایشان را رسیدگی کنند.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت مقوله برخورد با جرایم اخلاقی در دادسرای تهران، اظهار کرد: امروز دادسرای ویژه امنیت اخلاقی در شهر تهران، با قضات دغدغه‌مند خود به صورت جدی مسائل و پرونده‌های این حوزه را دنبال می‌کند؛ همچنین واحد رصد مستقر در این دادسرا، محتواهای منتشر شده در فضای مجازی را به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌دهد تا با افرادی که اقدام به انتشار محتواهای غیراخلاقی می‌کنند، برخورد قانونی صورت بگیرد.

وی افزود: در همین راستا، اخیراً در پی انتشار ویدئویی توهین‌آمیز نسبت به مراسم اربعین حسینی در فضای مجازی از سوی یک خانم و آقا، بلافاصله موضوع در دستور کار دادسرای تهران قرار گرفت و با دستور مقام قضایی، صفحه متعلق به آنها در فضای مجازی مسدود گردید و متهمان نیز دستگیر و بازداشت شدند.

صالحی تاکید کرد: برخورد با تخلفات و جرایم منافی عفتِ برخی کافه‌ها و رستوران‌های تهران و همچنین فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف می‌کنند به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.