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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

مقام روس: اوکراین حملات به تاسیسات غیرنظامی را افزایش داده است

مقام روس: اوکراین حملات به تاسیسات غیرنظامی را افزایش داده است

یک مقام روس با اشاره به کشته شدن ۶۹ غیرنظامی در حملات اخیر اوکراین گفت کی‌یف حملات به تاسیسات انرژی غیرنظامی را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «رودیون میروشنیک» سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: طی هفته گذشته، ۶۹ غیرنظامی از جمله سه کودک در حملات نیروهای مسلح اوکراین کشته شدند.

وی افزود: نیروهای مسلح اوکراین حملات به تأسیسات انرژی غیرنظامی روسیه را تشدید کرده‌اند.

این مقام روس گفت: اوکراین عامدانه بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها در روسیه را مورد حمله قرار می‌دهد.

آندری ووروبیوف فرماندار استان مسکو هم اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک در مقابله با یک حمله گسترده پهپادی به حومه مسکو وارد عمل شدند و بیش از ۱۵۰ پهپاد بر فراز این منطقه سرنگون شده است.

وی افزود: در جریان مقابله با حمله پهپادی در حومه مسکو، یک دختر ۱۰ ساله، یک زن و یک مرد زخمی شدند.

این مقام محلی گفت: در جریان مقابله با حمله پهپادی شب گذشته، به مناطق پاولُوو-پوسادسکی، بوگورودسکی، کولومنا، کوتلنیکی و الکتروستال در حومه مسکو خساراتی وارد شده است.

کد مطلب 6920218

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