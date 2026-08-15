به گزارش خبرنگار مهر بهمن‌نوری قبل از شنبه در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بانخبگان وفعالین حوزه فاوا که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شدبا تأکید بر ضرورت حرکت استان به سمت اقتصاد نوین و استفاده از ظرفیت‌های فناوری، خواستار توجه ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد روستاهای هوشمند در استان شد.

نوری تصریح کرد: تبدیل خراسان شمالی به یکی از استان‌های برتر کشور نیازمند طی مسیر طولانی و تجهیز استان به زیرساخت‌های مناسب است و باید از ظرفیت‌های موجود نیز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان افزود: بازارچه مرزی باجگیران و ظرفیت ارتباط با کشورهای همسایه می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه تجارت و صادرات باشد، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی و اقتصادی است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و تولید محصولات ارزشمند استان، از جمله زعفران، گفت: باید شرایطی فراهم شود که محصولات تولیدی استان تنها به صورت خام یا در قالب سنتی عرضه نشوند و با استفاده از فناوری، آموزش و ارتباط با بازارهای ملی و جهانی، ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود.

نوری ادامه داد: اگر قرار است جوانان و تولیدکنندگان استان بتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی معرفی کنند، باید زیرساخت‌های ارتباطی لازم در اختیار آنان قرار گیرد و آموزش‌های مورد نیاز نیز ارائه شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه روستاهای هوشمند در خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که جوانان در روستاها بتوانند با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی، ایده‌های خود را به محصول تبدیل کرده و از همان محل تولید، با بازارهای ملی و جهانی ارتباط برقرار کنند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه بسیاری از مردم استان در شرایط دشوار مشغول فعالیت و تولید هستند، اظهار کرد: در کنار استفاده حداکثری از زیرساخت‌های موجود، باید زیرساخت‌های جدید و متناسب با نیازهای امروز نیز ایجاد شود.

نوری در پایان با اشاره به حضور مدیران و ارکان اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، خواستار نگاه ویژه این وزارتخانه به خراسان شمالی شد و گفت: بخشی از مشکلات مطرح‌شده در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات است و انتظار داریم برای رفع آنها اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.