پیشتازی مس فروش بازار سرمایه؛ بررسی روند درآمدی و سودسازی فملی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» در بازار اول و تابلوی اصلی بورس، با ارزش بازار حدود ۲۷۲۰ همت، بزرگترین شرکت بورسی بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود و در گروه فلزات اساسی و زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد.

اهمیت فملی در صنعت مس بازار سرمایه صرفاً به مقیاس شرکت محدود نیست و ساختار تولید آن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش مس را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری که کاتد مس به‌عنوان محصول اصلی و با سهم ۶۱ درصدی از فروش، در کنار کنسانتره مس با سهم ۱۲ درصدی، بخش اصلی سبد درآمدی شرکت را تشکیل می‌دهند.

در بخش محصولات جانبی و پایین‌دستی نیز کنسانتره طلا و نقره با سهم ۸ درصد، کنسانتره مولیبدن با ۸ درصد، مفتول مس با ۷ درصد و اکسید مولیبدن با ۴ درصد قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد مدل درآمدی فملی تنها متکی بر فروش یک محصول نیست، بلکه از تبدیل مواد معدنی و کنسانتره به محصول نهایی‌تر مانند کاتد و سپس محصول پایین‌دستی مانند مفتول، در کنار استحصال فلزات همراه و محصولات مولیبدنی بهره می‌گیرد؛ ضمن اینکه فملی تنها تولیدکننده کاتد، کنسانتره و مفتول مس در بازار سرمایه است.

جهش درآمد عملیاتی فملی در بهار

بررسی صورت‌های مالی این شرکت که در سامانه کدال منتشر شده است نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی فملی در بهار ۱۴۰۵ به بیش از ۱۲۹ همت (۱۲۹ هزار و ۷۵۷.۴ میلیارد تومان) رسیده است که در مقایسه با درآمد ۴۵ همتی (۴۵ هزار و ۸۹۰.۴ میلیارد تومان) در مدت مشابه (بهار سال قبل)، افزایش بیش از ۱۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به بیان دیگر، درآمد عملیاتی شرکت در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲.۸ برابر دوره مشابه سال قبل شده است. مقایسه درآمد سه‌ماهه و روند تجمیعی نیز نشان می‌دهد رشد ثبت‌شده در بهار را باید در چارچوب عملکرد چندساله شرکت بررسی کرد، نه صرفاً به‌عنوان یک افزایش مقطعی.

نمودار زیر مقایسه درآمدهای عملیاتی سه‌ماهه فملی و روند درآمد عملیاتی تجمیعی شرکت در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.

درآمد فملی در تیر ماه ۱۴۰۵ بالاتر از میانگین سال قرار گرفت

در ادامه روند درآمدی شرکت، فملی در تیر ماه ۱۴۰۵، بیش از ۵۰ همت (۵۱ هزار و ۳۷۰.۱ میلیارد تومان) درآمد شناسایی کرد؛ رقمی که بالاتر از میانگین ماهانه ۴۵ همتی (۴۵ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومانی) شرکت در سال جاری قرار دارد.

مجموع درآمد ثبت‌شده فملی از ابتدای سال تا پایان تیر نیز به بالای ۱۸۰ همت (۱۸۱ هزار و ۱۲۷.۸ میلیارد تومان) رسیده است. برای سنجش مقیاس این عملکرد، کل درآمد ثبت‌شده شرکت در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۲۱ هزار و ۸۳۶.۵ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین فملی در چهار ماه نخست سال جاری بیش از نیمی از درآمد عملیاتی سال گذشته را محقق کرده است.

از سوی دیگر، میانگین درآمد ماهانه شرکت در سال جاری در مقایسه با میانگین ۲۶ همتی (۲۶ هزار و ۸۱۹.۷ میلیارد تومانی) سال ۱۴۰۴ نیز افزایش محسوسی داشته و این تغییر در میانگین ماهانه، در کنار رقم درآمد تیر ماه، روند درآمدزایی شرکت را در سال جاری قابل توجه می‌کند.

نمودار زیر درآمد ماهانه فملی و روند تجمعی درآمد شرکت را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.

رشد ۲۶۰ درصدی سود خالص فملی

در بخش سودآوری، فملی در بهار ۱۴۰۵ موفق به ثبت سود خالصی بالغ بر ۷۲ همت (۷۲ هزار و ۵۸۸.۶ میلیارد تومان) شد؛ رقمی که در مقایسه با سود خالص ۲۰ همتی (۲۰ هزار و ۷۶.۳ میلیارد تومان) مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۶۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

موضوعی که برای تحلیل عملکرد فملی اهمیت دارد و نشان می‌دهد افزایش مقیاس درآمد در بهار، در سطح سود نهایی نیز منعکس شده است. البته ارزیابی کیفیت این رشد نیازمند بررسی همزمان حاشیه سود، بهای تمام‌شده، نرخ فروش محصولات، ترکیب فروش و سهم درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی در دوره‌های بعدی است. با این حال، کنار هم قرار دادن روند درآمد عملیاتی، درآمدهای ماهانه و سود خالص، تصویری از افزایش مقیاس فعالیت و سودسازی فملی در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

نمودار زیر روند سود خالص فصلی و تجمیعی فملی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.