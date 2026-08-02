به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری از تخصیص و واریز بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۷ درصدی داشته است.
وی با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری استان فارس واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ که میزان واریزیها ۲۱ هزار و ۸۲۱ میلیارد ریال بود، افزایش ۵۷ درصدی را نشان میدهد و این منابع میتواند نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی، توسعه خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
منتظری با بیان اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به حوزههای مختلف اختصاص مییابد، ادامه داد: از مجموع ۱۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی، یک درصد برای بخش درمان و سلامت، یک درصد برای تأمین اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان و چهار درصد نیز به عنوان عوارض ارزش افزوده برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداریها، دهیاریها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداریهای استان واریز میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس خاطرنشان کرد: این منابع به صورت مستقیم در مسیر عمران و آبادانی شهرها و روستاهای فارس هزینه خواهد شد و میتواند به اجرای پروژههای زیرساختی و افزایش خدماترسانی در مناطق مختلف استان کمک کند.
نظر شما