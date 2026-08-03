رشد ۴۸ درصدی اعتبارات سلامت فارس از محل مالیات بر ارزش افزوده

خبرگزاری مهر، گروه استانها: توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت، از مهمترین اولویتهای نظام سلامت در سالهای اخیر بوده که تحقق آن، علاوه بر برنامهریزی و مدیریت، نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است.
در این میان، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش قابل توجهی در تأمین اعتبارات حوزه سلامت ایفا میکند؛ بهگونهای که بخشی از درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی، بر اساس قانون، به توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، تقویت زیرساختهای سلامت و افزایش کیفیت خدمات درمانی اختصاص مییابد.
در استان فارس نیز به عنوان یکی از قطبهای پزشکی و درمانی کشور که علاوه بر جمعیت استان، پذیرای بیماران بسیاری از استانهای جنوبی و حتی کشورهای همسایه است، تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساختهای سلامت از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
افزایش اعتبارات اختصاصیافته به این حوزه میتواند زمینهساز بهبود خدمات درمانی، توسعه امکانات بهداشتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به شهروندان و بیماران باشد.
در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتگو با حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی استان فارس، آخرین وضعیت تخصیص منابع مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت استان، میزان رشد این اعتبارات، نحوه توزیع درآمدهای مالیاتی و نقش این منابع در پشتیبانی از نظام بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار داده است.
رشد ۴۸ درصدی منابع سلامت فارس از محل مالیات بر ارزش افزوده
حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از افزایش چشمگیر منابع اختصاصیافته به حوزه سلامت استان از محل مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی، طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از هشت هزار میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت استان فارس اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، افزود: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود پنج هزار میلیارد ریال به بخش سلامت استان اختصاص یافته بود که امسال این رقم به بیش از هشت هزار میلیارد ریال رسیده و بیانگر رشد ۴۸ درصدی منابع این بخش است.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با تأکید بر اینکه افزایش این منابع میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی داشته باشد، گفت: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت هدفمند و بر اساس قانون در بخشهای مختلف هزینه میشود و حوزه سلامت یکی از مهمترین بخشهایی است که از این محل بهرهمند میشود.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع پایدار تأمین مالی خدمات عمومی در کشور محسوب میشود و بخش قابل توجهی از برنامهریزیهای دولت برای توسعه زیرساختهای عمومی بر پایه همین درآمدهای پایدار انجام میشود.
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم سلامت فارس است
منتظری با اشاره به سهم قانونی بخش سلامت از این درآمدها اظهار کرد: مطابق قانون، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سهم سلامت اختصاص یافته است تا در مسیر تقویت خدمات بهداشتی، درمانی، تجهیز مراکز درمانی، توسعه زیرساختهای سلامت و ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی هزینه شود.
وی با بیان اینکه استمرار تأمین این منابع میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر مراکز درمانی به نیازهای مردم داشته باشد، افزود: استفاده صحیح و هدفمند از این اعتبارات، زمینه توسعه زیرساختهای سلامت و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان را فراهم میکند.
مردم نتیجه پرداخت مالیات را در خدمات عمومی استان مشاهده میکنند
مدیرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه آثار پرداخت مالیات به طور مستقیم در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است، افزود: بسیاری از خدمات عمومی که شهروندان هر روز از آن استفاده میکنند، از محل درآمدهای مالیاتی تأمین اعتبار میشود و حوزه سلامت یکی از ملموسترین این بخشهاست ، هر میزان که درآمدهای مالیاتی به شکل مطلوبتری وصول شود، امکان توسعه خدمات عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرکل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: شهروندان زمانی که مالیات خود را پرداخت میکنند، در واقع در توسعه استان و بهبود کیفیت زندگی جامعه مشارکت دارند؛ چرا که این منابع در قالب توسعه مراکز درمانی، ارائه خدمات بهداشتی، اجرای پروژههای عمرانی، خدمات شهری و سایر فعالیتهای عمومی به مردم بازمیگردد.
فرهنگ مالیاتی، پشتوانه توسعه پایدار کشور
منتظری فرهنگسازی در حوزه مالیات را یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور دانست و گفت: گسترش فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع، زمینهساز مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات عمومی خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مالیات یک سرمایهگذاری اجتماعی برای آینده کشور محسوب میشود، اظهار کرد: هرچه مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات بیشتر باشد، امکان توسعه زیرساختها و ارائه خدمات باکیفیتتر در بخشهای مختلف نیز افزایش خواهد یافت.
توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون
منتظری در ادامه به نحوه توزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، از مجموع ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافتی، چهار درصد میان شهرداریها، دهیاریها و جامعه عشایری استان توزیع میشود تا در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی هزینه شود.
وی ادامه داد: همچنین یک درصد از این درآمدها به حوزه سلامت اختصاص دارد و یک درصد نیز سهم صندوق بازنشستگی است. چهار درصد باقیمانده نیز به خزانه کشور واریز میشود تا مطابق با احکام قانون بودجه سالانه در بخشهای مختلف هزینه شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پایان با تأکید بر اینکه مالیات، موتور محرک توسعه پایدار کشور است، خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت مؤدیان مالیاتی، علاوه بر تأمین هزینههای جاری کشور، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان، خدمات شهری، عمران روستایی و اجرای طرحهای عمرانی دارد و هرچه این مشارکت افزایش یابد، مردم نیز به همان میزان از خدمات عمومی باکیفیتتری بهرهمند خواهند شد.
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