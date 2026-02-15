به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میرزاحسن صادقی صبح یکشنبه در همایش طلایه‌داران منبر و محراب که در ساری برگزار شد، با اشاره به سنگینی مسئولیت خدمت در مساجد، اظهار داشت: خدمت در مسجد، محراب و مدرسه یکی از سخت‌ترین عرصه‌های فرهنگی است، اما روحانیون و خادمان مساجد با ایمان به حضور ناظر الهی و اتکا به خداوند، این مسیر را با جدیت و امید دنبال می‌کنند.

وی افزود: هرچند ممکن است دستگاه‌ها و نهادهای رسمی تلاش‌های خادمان مساجد را به‌طور کامل رصد نکنند، اما «همان کسی که باید» شاهد فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در مساجد است و تلاش‌های این عزیزان نزد خداوند بی‌اجرت نمی‌ماند.

رئیس مرکز امور رسیدگی به مساجد استان مازندران در ادامه به برنامه‌های مسجدی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در ایام مبارک، پویش‌ها و برنامه‌های فرهنگی متنوعی از بستر مساجد اجرا خواهد شد که موجب تقویت انسجام اجتماعی و گسترش آموزه‌های دینی در بین اقشار مختلف مردم می‌شود.

صادقی سپس به اهمیت سامان‌دهی آمار مساجد اشاره کرد و تصریح نمود: در چارچوب طرح ملی «محراب»، تا کنون بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ مسجد مازندران در سامانه ثبت شده‌اند که این امر موجب هم‌راستایی آمارهای استانی با آمارهای ملی خواهد شد.

وی از همکاران اجرایی در سراسر استان قدردانی نمود که با جدیت در ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مشارکت داشته‌اند.

وی همچنین تاکید کرد که اختلاف آمار میان نهادهای مختلف ناشی از تفاوت در مبناهای شناسایی مساجد است؛ برای مثال سازمان اوقاف هر مکانی را که به نام مسجد شناخته شود به‌عنوان مسجد ثبت می‌کند، در حالی که سازمان تبلیغات اسلامی پایگاه‌های تبلیغی را مبنا قرار می‌دهد و نهادهای دیگر نیز رویکردهای خاص خود را دارند.

در پایان، صادقی به اجرای طرح «قرار جمعه‌ها» اشاره کرد و ضمن یادآوری پیگیری این طرح توسط مسئولان استان، اظهار امیدواری کرد که این برنامه نیز در تقویت فعالیت‌های فرهنگی مساجد نقش مؤثری داشته باشد.