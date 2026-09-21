بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جانمایی زمین مورد نیاز برای احداث پردیس مفاخر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف معرفی مفاخر، بزرگان و مشاهیر استان به شهروندان و نسل جدید در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار کرمانشاه با اشاره به پیشینه تمدنی استان افزود: با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و وجود چهرههای برجسته در حوزههای مختلف، احداث پردیس مفاخر با تأکید استاندار دنبال میشود تا زمینه معرفی این شخصیتها به مردم فراهم شود.
وی درباره محل اجرای این پروژه تصریح کرد: زمین مورد نیاز در یکی از نقاط مناسب شهر و در محله ۲۲ بهمن جانمایی شده و این زمین حدود ۲ هزار مترمربع مساحت دارد. مجوز احداث پردیس نیز صادر شده است.
مرادی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای پروژه گفت: برای احداث پردیس مفاخر، تفاهمنامهای با بنیاد مسکن منعقد شده و آغاز عملیات اجرایی پروژه منوط به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بهرهبرداری از پردیس مفاخر بر عهده شهرداری خواهد بود و براساس برنامهریزی انجامشده، این پروژه یک سال پس از آغاز عملیات اجرایی به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه مطالعات پروژه همچنان در دست انجام است، اظهار کرد: براساس طرح پیشبینیشده، یک ساختمان با کاربری فرهنگسرا در این مجموعه احداث خواهد شد و فضای پیرامونی آن نیز به شکل پارک طراحی میشود.
مرادی افزود: در فضای پارک پردیس مفاخر، سردیس مفاخر و بزرگان استان نصب خواهد شد و ضمن معرفی این چهرهها، امکان آشنایی بیشتر شهروندان و نسل جدید با شخصیتهای برجسته کرمانشاه فراهم میشود.
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