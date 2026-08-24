بازدید وزیر آموزش و پرورش از مسجد آسیب‌ دیده قدس رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی به همراه استاندار گیلان و دیگر مسئولان استان صبح دوشنبه با حضور در مسجد قدس شهر رشت، از بخشهای مختلف این مسجد بازدید کردند.
در این بازدید وزیر آموزش و پرورش ضمن بررسی بخشهای آسیبدیده مسجد، در جریان اقدامات انجامشده برای ترمیم و بازسازی این مکان مذهبی قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش نیز در این بازدید با اشاره به برنامههای دولت در هفته دولت اظهار کرد: بسیار خرسندیم که در هفته دولت مأموریت سفر به گیلان برای ما فراهم شده و در کنار برنامههای مختلف، فرصتی برای حضور در این استان و دیدار با مسئولان و مردم فراهم آمده است.
کاظمی ضمن تبریک هفته دولت به دولت مردان و مسئولان استان گیلان افزود: از استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی استان که در شرایط سخت یک سال گذشته تلاشهای بسیاری انجام دادهاند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
وی با بیان اینکه سفرهای استانی در هفته دولت رویکرد متفاوتی نسبت به سفرهای معمول دستگاههای اجرایی دارد، گفت: در این سفر علاوه بر حضور در برنامههای پیشبینیشده از سوی استان، دو مأموریت اصلی را دنبال میکنیم که یکی گرامیداشت شهدای دولت و دیگری تبیین دستاوردهای دولت چهاردهم در بخشهای مختلف، بهویژه نظام تعلیم و تربیت است.
گفتنی است مسجد قدس رشت در جریان حملات تروریستی روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه دچار خسارات جدی شد و در این بازدید، آخرین وضعیت خسارات وارده و روند بازسازی و مرمت بخشهای آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت.
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