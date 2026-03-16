افزایش «حق تاهل» و مبلغ «خواروبار» به سال آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به همراه وزرای کار، اقتصاد و صمت برگزار شد.

در این جلسه پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰.۳ میلیون تومان به ۱۶.۶ میلیون تومان، حق اولاد از یک میلیون تومان به ۱.۶ میلیون تومان، مبلغ حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان و پایه سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان در حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری افزایش یافت.

اما در این تغییرات مبلغ خوار و بار که امسال ۲.۲ میلیون تومان بود، بدون تغییر باقی ماند.

محسن باقری، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی این امر، گفت: دی ماه امسال با جراحی اقتصادی دولت، ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان از واردات کالاهای اساسی حذف شد. طی تقریبا دو ماه اخیر تغییرات قیمتی نیز در بازار این اقلام رخ داده است.

وی افزود: اما هنوز پیامدهای این تغییر و تبعات آن در سبد معیشتی کارگران خودش را نشان نداده و باید دید آیا سال آینده عدد کالابرگ الکترونیکی به‌روزرسانی می‌شود یا خیر.

وی اظهار کرد: از این‌رو، با توجه به تصمیم اعضای شورای عالی کار، افزایش مبلغ بن کارگری (خواروبار) و حق تاهل به سال آینده موکول شد.

وی تصریح کرد: لازم است، سال آینده پس از گذشت چند ماه و با روشن شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی، طبق توافق ۳ ضلع حاضر در شورا، بازنگری در حداقل مزد جامعه کارگری انجام شود.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا این اعداد قرار است ابتدا در کمیته مزد محاسبه و در ادامه در شورا مورد مذاکره قرار گیرد، توضیح داد: تشکیل کمیته مزد پیش از جلسه بازنگری شورا و محاسبه ریز قیمت‌ها، بسته به تشخیص و تصمیم اعضای این شورا دارد.

این نماینده جامعه کارگری با اشاره به نرخ تورم، عنوان کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد پس از مدت کوتاهی نرخ تورم در کشور روند نزولی خواهد داشت؛ اما این طور نشد و نرخ‌ها افزایش چند برابری را در بازار تجربه کردند.

باقری افزود: بر اساس گزارش‌ها، نرخ تورم بهمن ۱۴۰۴ نسبت به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۳ حدود ۵ برابر شده، ضمن اینکه نرخ تورم ماهانه نیز صعودی بوده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم روند افزایشی داشته باشد، اظهار کرد: بنابراین، تعیین حق خوار و بار و نیز تاهل به سال آینده موکول شد. قرار است پیش از نیمه دوم سال بازنگری مجدد در دستمزد جامعه کارگری انجام شود.

رئیس کمیته مزد در پایان یادآور شد: این کمیته سال آینده فعال بوده و عدد سبد معیشت با توجه به قیمت‌ها و نرخ تورم مواد غذایی در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.