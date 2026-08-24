به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان ۷۶ پروژه شهرستان بیرجند با حضور استاندار، خانواده شهید بالیده و مدیران دستگاههای اجرایی، با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: امسال ۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار پنج هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان در شهرستان بیرجند آماده افتتاح و بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی است.
به گفته وی، از مجموع این طرحها، ۷۵ پروژه با اعتبار پنج میلیارد و ۷۸۶ میلیون تومان در حوزههای مختلف به بهرهبرداری میرسد.
ناصری تصریح کرد: از این تعداد ۶۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان و ۱۲ پروژه اقتصادی است که در بخش اقتصادی، ۱۱ پروژه با اعتبار ۴ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان در طول هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گفته وی، در روستاهای این شهرستان نیز ۱۲ پروژه با اعتباری بیش از ۲۲ میلیارد تومان افتتاح میشود.
وی افزود: ۹ پروژه در بخش صنعت، دو پروژه در بخش کشاورزی و یک پروژه نیز در بخش صنعت کلنگزنی میشود و برای ۳۵۶ نفر اشتغال ایجاد میکند.
فرماندار بیرجند همچنین از افتتاح دو پروژه در منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و افزود: دو پروژه عمده در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز آماده بهرهبرداری است که نخستین پروژه مربوط به شرکت تولید کاشی و سرامیک با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و زمینه اشتغال ۴۵۰ نفر را فراهم میکند.
وی ادامه داد: پروژه دوم مربوط به مینیپالایشگاه است که با سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد تومانی و ایجاد ۱۵ فرصت شغلی به بهرهبرداری خواهد رسید.
کلنگزنی یک پروژه اقتصادی
فرماندار بیرجند همچنین از کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی یک پروژه اقتصادی با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه در زمینه تولید گرانول بازیافتی اجرا میشود که با اجرای آن برای ۳۶ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
فرماندار بیرجند با اشاره به رشد چشمگیر ارزش پروژههای امسال نسبت به سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته ۷۴ پروژه با اعتبار ۸۲۵ میلیارد تومان در این شهرستان به بهرهبرداری رسید، اما امسال ۷۷ پروژه با اعتبار ۵ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان آماده افتتاح و آغاز عملیات اجرایی است که نشانگر افزایش ارزش این پروژهها نسبت به سال گذشته است.
به گفته وی، در هفته دولت امسال شرکت توزیع برق استان، آبفا، بنیاد مسکن و اداره کل حملونقل جادهای هر کدام هشت پروژه و در مجموع به ارزش حدود ۵۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارند.
ناصری افزود: همچنین شرکت گاز ۶ پروژه با ۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، شهرداری بیرجند ۶ پروژه با بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی نیز یک پروژه با اعتبار ۳ میلیارد تومان در هفته دولت سال جاری دارند.
به گفته وی، امروز به نمایندگی از پروژههای نهضت مدرسهسازی، پروژه روستای حاجیآباد خبرساز با ۳۰ میلیارد تومان افتتاح میشود.
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