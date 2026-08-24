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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه الزهرا(س) اعلام شد

زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه الزهرا(س) اعلام شد

دانشگاه الزهرا(س) زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س) زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دو مرحله غیرحضوری و حضوری انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س)، مرحله نخست ثبت‌نام به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریورماه انجام خواهد شد.

مرحله دوم ثبت‌نام نیز به صورت حضوری و با هدف تحویل اصل مدارک، در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریورماه برگزار می‌شود.

همچنین بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌های پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری از ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، نحوه پذیرش، ثبت‌نام و انتخاب واحد باید به‌طور متناوب به وبگاه دانشگاه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س) مراجعه کرده و اطلاعیه‌ها و راهنماهای منتشرشده را با دقت مطالعه کنند.

کد مطلب 6926240
زهرا سیفی

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