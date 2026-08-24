به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س) زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دو مرحله غیرحضوری و حضوری انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س)، مرحله نخست ثبت‌نام به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریورماه انجام خواهد شد.

مرحله دوم ثبت‌نام نیز به صورت حضوری و با هدف تحویل اصل مدارک، در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریورماه برگزار می‌شود.

همچنین بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌های پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری از ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، نحوه پذیرش، ثبت‌نام و انتخاب واحد باید به‌طور متناوب به وبگاه دانشگاه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س) مراجعه کرده و اطلاعیه‌ها و راهنماهای منتشرشده را با دقت مطالعه کنند.