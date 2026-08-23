سرنگونی ۴ پهپاد در حوالی مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه امروز یکشنبه ۴ پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند، با موفقیت منهدم کردند.

مقامات پایتخت روسیه اعلام کردند: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۴ پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند، منهدم کردند.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو نیز در این رابطه اعلام کرد که ۴ پهپاد شلیک شده به سمت مسکو رهگیری و منهدم شدند.

وی افزود که نیروهای امدادی در محل سقوط بقایای پهپادها در حال فعالیت هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، یک زن در پی حمله پهپادی اوکراین در منطقه تولا جان باخت. ۴ نفر نیز در جریان حمله اوکراین به کلیسایی در شهر هورلیفکا (واقع در دونتسک) مجروح شدند.