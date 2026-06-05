احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح و تحلیل آخرین نقشهها و دادههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی خروجی مدلهای اقلیمی، برای امروز و فردا (شنبه) پدیده جوی خاصی در منطقه مشاهده نمیشود و آسمان غالب نقاط استان صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم و آرام پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به تغییرات جوی اواسط هفته اشاره کرد و گفت: به دنبال پایداری نسبی هوا، از روز یکشنبه با گذر یک موج کمرطوبت و ناپایدار از جو منطقه، در برخی ساعات شاهد افزایش سرعت وزش باد و رشد ابر در آسمان استان خواهیم بود؛ این شرایط ناپایدار ممکن است در نواحی مرتفع و کوهستانی شمال استان، رگبارهای موقت، بومی و پراکندهای را نیز به همراه داشته باشد.
وی با هشدار نسبت به افت کیفیت هوا در معابر غربی تصریح کرد: تشدید وزش باد بر روی صحاری مجاور، احتمالاً در ساعاتی از عصر روز یکشنبه تا صبح دوشنبه، سبب شکلگیری و نفوذ توده غبار رقیق به جو نواحی مرزی و شهرستانهای قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب خواهد شد که کاهش موقت دید افقی را در پی دارد.
زورآوند درباره وضعیت جوی در روزهای پایانی هفته افزود: از روز سهشنبه تا پایان هفته جاری، با خروج کامل این موج ناپایدار، پدیده جوی قابلتوجه و خاصی برای سطح استان پیشبینی نمیشود و آسمانی آرام و پایدار در جو منطقه حاکم خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به نوسانات حرارتی ترازهای فوقانی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از نظر وضعیت دمایی، متوسط دمای هوای روزانه استان از امروز تا روز دوشنبه تغییرات ملموس و قابلتوجهی نخواهد داشت، اما با استقرار پهنه کمفشار، روند شیب صعودی دما کلید خورده و از روز سهشنبه تا پایان هفته، دمای هوا در نقاط مختلف استان به آرامی افزایش مییابد.
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