احتمال رگبار و نفوذ غبار رقیق در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر پایه بررسی داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، موجی کم‌رطوبت طی ساعاتی از روز یکشنبه وارد جو استان می‌شود که پیامد آن افزایش ابر و وزش باد در نقاط مختلف خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این موج می‌تواند در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی شمالی استان، زمینه‌ساز رگبارهای موقت و پراکنده همراه با رعدوبرق شود، هرچند این بارش‌ها گسترده و قابل توجه نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت گرد و غبار در استان تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود وزش باد از عصر روز یکشنبه تا صبح دوشنبه شرایط را برای نفوذ غبار رقیق، به‌خصوص در مناطق مرزی استان، فراهم کند.

زورآوند خاطرنشان کرد: با عبور این موج، از روز سه‌شنبه تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد شد و پدیده جوی قابل توجهی برای بیشتر مناطق پیش‌بینی نمی‌شود.

وی درباره روند تغییرات دمایی نیز گفت: میانگین دمای هوا تا روز دوشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه به تدریج روند افزایش دما در سطح استان آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: این افزایش دما به صورت آرام و تدریجی تا پایان هفته ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود دمای هوا در بیشتر مناطق استان نسبت به روزهای ابتدایی هفته بالاتر رود.

زورآوند در پایان از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای موقت و نفوذ غبار در برخی مناطق، هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.