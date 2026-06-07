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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

احتمال بارش و نفوذ غبار رقیق در کرمانشاه

احتمال بارش و نفوذ غبار رقیق در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از احتمال رگبارهای موقت، وقوع رعدوبرق و نفوذ غبار رقیق به برخی مناطق استان طی امروز و فردا خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، هوای استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی استان، می‌تواند با رگبارهای موقت باران و احتمال وقوع رعدوبرق همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین از عصر امروز تا صبح فردا دوشنبه، احتمال نفوذ غبار رقیق به جو استان وجود دارد که در صورت شکل‌گیری، مناطق مرزی بیش از سایر نقاط تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت.

زورآوند با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: پس از عبور این سامانه، از بعدازظهر دوشنبه تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط نسبتاً پایداری حاکم خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه روند افزایش تدریجی دما آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: این افزایش دما تا پایان هفته ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود هوای استان در روزهای پایانی هفته گرم‌تر شود.

زورآوند در پایان از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع رگبارهای موقت، رعدوبرق و کاهش کیفیت هوا ناشی از غبار، هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6852575

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