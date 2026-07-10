شعار «هیهات منا الذله» رمز ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عادل حاجیپور، در خطبههای نماز جمعه این هفته شیراز با تأکید بر لزوم نگاه عبرتآموز به واقعه عاشورا، اظهار کرد: انسان زمانی از درسهای کربلا بهرهمند میشود که خود را یکی از بازیگران این صحنه تاریخی بداند و مشخص کند در صف یاران امام حسین(ع) قرار دارد یا در صف کسانی که دعوت آن حضرت را اجابت نکردند.
وی با اشاره به شخصیتهایی همچون عبیدالله بن حر جعفی و سلیمان بن صرد خزاعی افزود: صرف شناخت تاریخ عاشورا کافی نیست، بلکه باید با تفکر، تدبر و شناخت پشتپردههای حوادث، چرایی لبیک گفتن یا ندادن به ندای حق را بررسی کرد.
عاشورا؛ معیار شناخت جبهه حق و باطل
امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه ملت ایران با تأمل در فرهنگ عاشورا به هویت حقیقی خود دست یافته است، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی به درستی ملت ایران را «ملت امام حسین(ع)» نامید؛ ملتی که در برابر ظلم همان سخنی را بر زبان میآورد که سیدالشهدا(ع) فرمود؛ «هیهات منا الذله».
وی تصریح کرد: جامعهای که هر روز خود را در آیینه عاشورا ببیند، در برابر هیچ قدرت زورگویی و هیچ ابرقدرتی تسلیم نخواهد شد و همین بصیرت عاشورایی، انسان را به مقابله با یزیدیان هر عصر سوق میدهد.
برائت از دشمنان، نخستین گام موضعگیری عاشورایی
حاجیپور با بیان اینکه انسان عاشورایی نمیتواند نسبت به جبهه حق و باطل بیتفاوت باشد، اظهار کرد: نخستین گام در این مسیر، اعلام برائت و لعن نسبت به پایهگذاران ظلم و دشمنان اهلبیت(ع) است که امروز جلوه آن در شعار «مرگ بر آمریکا» نمایان میشود.
وی ادامه داد: اگر پشتپرده طراحیهای دشمن و اتاقهای فکر استکبار شناخته نشود، جامعه تنها به ظواهر حوادث خواهد پرداخت و از ریشههای انحراف غافل میماند.
جبهه مقاومت، امتداد مکتب عاشورا
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت گفت: ملت ایران با الهام از عاشورا، در کنار همه جریانهای مقاومت ایستاده و هرجا جبهه استکبار شکل گرفته، جمهوری اسلامی در مقابل آن قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: محبت به اولیای الهی و برائت از دشمنان آنان، زمینهساز معیت با ولی خدا و آمادگی جامعه برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) خواهد بود.
دلهای پاک، زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر(عج)
حاجیپور در خطبه دوم با اشاره به موضوع انتظار و ظهور حضرت مهدی(عج)، اظهار کرد: ظهور آن حضرت ابتدا در دلهای مؤمنان شکل میگیرد و سپس در جامعه تجلی مییابد؛ از این رو انسان باید با دوری از گناه، قلب خود را برای میزبانی از امام عصر(عج) آماده کند.
وی افزود: قلب انسان حرم الهی است و تا زمانی که غیر خدا در آن جای داشته باشد، نمیتواند میزبان حقیقت ولایت باشد.
رهبر شهید، مرد تحول امت اسلامی بود
امام جمعه موقت شیراز با تجلیل از «رهبر شهید انقلاب اسلامی»، وی را شخصیتی تحولآفرین توصیف کرد و گفت: این شهید بزرگوار همانند امام خمینی(ره)، تحول را از خود آغاز کرد و سپس آن را در جامعه اسلامی گسترش داد.
وی ادامه داد: ایجاد روحیه خودباوری، ارتقای مطالبات مردم به استقلال، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و ترسیم آیندهای روشن برای ملت ایران، از مهمترین دستاوردهای این مسیر بود.
تشییع تاریخی، نماد اقتدار ملت ایران
حاجیپور حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی دانست و گفت: این حضور عظیم، عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشت و حتی رسانههای معاند نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند.
وی افزود: شهید زنده است و همانگونه که قرآن وعده داده، پس از شهادت نیز جامعه را هدایت میکند و به آن حیات میبخشد.
خونخواهی رهبر شهید، مطالبه قطعی ملت ایران
امام جمعه موقت شیراز با تأکید بر اینکه شهادت پایان راه نیست، اظهار کرد: خونخواهی رهبر شهید، مطالبه قطعی ملت ایران است و مسئولان سیاسی، قضایی، نظامی و امنیتی باید این مطالبه عمومی را محقق کنند.
وی گفت: ملت ایران به کمتر از قصاص عاملان این جنایت رضایت نخواهد داد و آیینهای تشییع رهبر شهید، آغاز عهد خونخواهی در سراسر امت اسلامی بود.
حاجیپور در پایان از حضور گسترده مردم ایران، عراق و دیگر ملتهای محور مقاومت در مراسمهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید قدردانی کرد و گفت: ملتهای ایران، عراق، لبنان، یمن و فلسطین اعضای یک جبهه واحد هستند و وحدت آنان سرمایه بزرگ امت اسلامی به شمار میرود.
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