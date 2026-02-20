رئیس اداره شیلات شهرستان سیریک منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای اداری شهرستان سیریک که به ریاست شهیدیان فرماندار سیریک و مدیران دستگاه‌های این شهرستان برگزار شد، از زحمات رضاخانی قدردانی و ماجد نیکویی به عنوان رییس شیلات سیریک معرفی شد.

مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان در حکمی ماجد نیکویی را به عنوان رییس شیلات سیریک یکی از مهم‌ترین کانون‌های شیلاتی کشور منصوب کرد.

شهیدیان فرماندار سیریک در نشست شورای اداری سیریک تاکید کرد: فرمانداری با تمام توان در کنار مدیران دستگاه‌ها است و جلسات شورای اداری را محلی برای همدلی، همفکری و حمایت از مدیران جدید می‌دانیم.

ماجد نیکویی از صاحب نظران حوزه شیلات و تا پیش از این علاوه بر خدمت در حوزه‌های بازرسی و معاونت صید و تحول اداری، مشاور مدیر کل در توسعه فعالیت‌های دانش بنیان شیلاتی را نیز در کارنامه دارد.