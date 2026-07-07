به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بدرآبادی، در نشست هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق کرمان گفت: بسیاری از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و چین، استفاده از ظرفیت نیروگاههای بادی را در اولویت قرار دادهاند، زیرا تأثیر آن از نیروگاههای خورشیدی بیشتر بوده و اگر سرمایهگذاری مناسب انجام شود حتی میزان درآمد آن از نیروگاههای خورشیدی به مراتب بیشتر خواهد بود.
وی افزود: بخش عمدهای از ناترازی انرژی مربوط به اوج گرماست، اما در آینده نه چندان دور با کمبود شدید برق در شهرها مواجه میشویم و بنابراین لازم است در حوزه انرژیهای بادی نیز سرمایهگذاری شود.
وی برگزاری رویداد «کرمان بادبان توسعه ایران»، برای جذب سرمایهگذاری نیروگاههای بادی را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: حضور گروهها و شرکتهای بزرگ در این رویداد میتواند به جذب سرمایهگذار نیروگاههای بادی در کرمان کمک کند.
بدرآبادی، ارائه آموزش اولیه به صنایع برای خرید برق از بورس و همچنین استفاده آنها از مشاور را ضروری خواند و گفت: سرمایهگذاری در بازارهای کاذب طلا، خودرو و… سود دهی ندارد و در حالی که سرمایهگذاری در تولید و در بخش نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر کم ریسک بوده و برگشت سرمایه به خوبی انجام میشود.
وی ادامه داد: بنابراین میتوان مدلهایی کم ریسک و کارآمد برای سرمایهگذاری جمعی و جمعآوری سرمایهگذاریهای خرد و سرگردان را ارائه داد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان یکی از رسالت های این اتاق را آگاهسازی و توانمندسازی فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: جذب سرمایههای خرد و اقدامات مشارکتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از موضوعاتی است که میتوان روی آن کار کرد.
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