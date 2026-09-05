محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش محدودیتهای برق بخش تولید گفت: در مقطعی قطعی برق واحدهای تولیدی به سه روز در هفته رسیده بود، اما پس از طرح گلایه فعالان اقتصادی و دستور رئیسجمهور، این میزان به یک روز در هفته کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در مراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، فعالان اقتصادی این موضوع را مطرح کردند و رئیسجمهور نیز همانجا دستور دادند محدودیت برق صنایع تا حد امکان کاهش یابد و در صورت نیاز، مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و اداری با شدت بیشتری انجام شود تا صنایع بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
سیجانی افزود: بعد از این دستور، میزان قطعی برق صنایع به یک روز در هفته رسید و امیدواریم این محدودیت نیز در آینده نزدیک حذف شود و برق مورد نیاز بخش تولید بهصورت کامل تأمین شود.
وضعیت صنایع فولادی و سیمانی
وی درباره وضعیت صنایع فولادی و سیمانی نیز گفت: در برخی مقاطع، محدودیت برق برای این صنایع به ۵۰ درصد میرسید، در حالی که فولاد و سیمان از صنایع زیرساختی کشور هستند و بخش قابلتوجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی را تأمین میکنند.
سیجانی تأکید کرد: تداوم فعالیت این صنایع برای حفظ جریان تولید در سایر بخشها اهمیت دارد و اگر تولید فولاد و سیمان با اختلال مواجه شود، صنایع پاییندستی نیز در تأمین مواد اولیه با مشکل روبهرو خواهند شد.
وی از وزارت نیرو خواست در اعمال محدودیت برق برای این صنایع تجدیدنظر کند و گفت: فولاد و سیمان در زمان مدیریت مصرف برق معمولاً در ردیف نخست صنایع مشمول محدودیت قرار میگیرند، اما با توجه به نقش آنها در تأمین مواد اولیه، اشتغال و ایفای تعهدات بانکی، لازم است شرایطی فراهم شود که این صنایع نیز بتوانند بدون محدودیتهای شدید به فعالیت خود ادامه دهند.
نظر شما