میراحمدی: تا دقیقه ۴۰ بازی مس سونگون را تحت فشار قرار دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسجاد میراحمدی، پس از شکست ۲ بر یک تیمش در دیدار با مس سونگون در هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشورمان افزود: بازی خیلی خوبی مقابل مس سونگون داشتیم و جا دارد در وهله اول از بازیکنان تیم‌مان که جانانه بازی کردند، تشکر کنم واقعا اینگونه بازی کردن در سالن پورشریفی خیلی سخت است و درست است که تیم حریف هم خیلی خوب بود و موقعیت داشت و یکی ۲ بار هم به تیرک دروازه ما زدند اما ما عالی بودیم.

سرمربی تیم شهرداری ساوه عنوان کرد: در نیمه دوم و زمانی که نتیجه بدون گل بود، مس را تحت فشار قرار دادیم و می‌توانستیم جلو بیافتیم و علی‌رغم نمایشی که داشتیم، گل خوردیم ولی بازی را دوباره مساوی کردیم و خوب بازی می‌کردیم که روی یک اشتباه گل خوردیم که فدای سر همه بچه‌های تیم.

بازی ۲ بر یک شده بود اما روی استفاده از سیستم پنج‌نفره دیدید که مس را تحت فشار گذاشتیم و ۲،۳ موقعیت خیلی خوب داشتیم که نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم و این اتفاقات در فوتسال عادی است.

وی در مورد صحنه خطاها یادآور شد: معتقد هستم هر ۲ صحنه دروازه بان مس سونگون مشکوک به اخراج در محوطه جریمه بودند.