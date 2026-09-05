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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۲

والیبال ساحلی قهرمانی آسیا - چین

والیبال ساحلی از صعود به نیمه‌نهایی بازماند

والیبال ساحلی از صعود به نیمه‌نهایی بازماند

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با پذیرش شکست مقابل میزبان از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

به گزاش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران در یکی از چهار بازی یک چهارم پایانی قهرمانی آسیا انتخابی المپیک ، بامداد امروز دو بر صفر با نتایج ( ۲۴ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۱۳ ) مغلوب چین یک (جیاشین وو / چائووی ژو ) شد و همانند تیم ساحلی یک ایران از صعود به نیمه نهایی باز ماند. ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نویی در حالی در ست اول ۲۴ بر ۲۲ بازی را واگذار کردند که در تمامی امتیازات پایانی از حریف پیش بودند.

در ست دوم و در برتری ۸ بر ۲ چینی ها ، خاکی زاده که از درد کمر از روز قبل رنج می‌برد ، دقایق زیادی باعث وقفه در بازی شد و با وجود ادامه بازی دیگر ، آن تیم ست اول نبودند و با پذیرش شکست ۲۱ بر ۱۳ آنها هم از گردونه رقابت ها حذف شدند. به این ترتیب پرونده والیبال ساحلی ایران برای گرفتن سهمیه المپیک بسته شد.

کد مطلب 6937530
سیده فرزانه شریفی

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