به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۴ شهریورماه) در نشست خبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گفت: یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. در این جنگ ۴۱ نفر از اعضای شبکه مردمی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به شهادت رسیدند که از این تعداد ۳۳ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند.

تأیید طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در شورای نگهبان

وی در ادامه، بیان کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در مراحل قبل ایراداتی داشت، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح حمایت از تولید کشاورزی نیازمند اصلاح در مجلس است

طحان‌نظیف تصریح کرد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی با ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی مواجه شد؛ مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، اما از نظر ما این طرح نباید اینگونه بررسی شود. مجلس باید این طرح را اصلاح کند.

لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در نوبت بررسی شورای نگهبان

وی درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، گفت: این لایحه به شورای نگهبان واصل شده و در اولین جلسه شورا بررسی خواهد شد. البته نظرات و دیدگاه‌های نهادهای مختلف را اخذ کرده‌ایم. ما دو، ۱۰ روز برای بررسی این طرح فرصت داریم.

بررسی طرح مقابله با نفوذ پس از پایان بررسی در مجلس

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان با طرح مقابله با نفوذ، گفت: بررسی این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده است، بعد از پایان بررسی در مجلس، درباره این موضوع اعلام نظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: درباره طرح مقابله با نفوذ با شورای نگهبان مشورت نشده است، البته چنین روالی هم نباید وجود داشته باشد و شورای نگهبان بعد از بررسی‌های مجلس، درباره این مصوبه اعلام نظر خواهد کرد.

طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت بررسی شورای نگهبان

طحان‌نظیف درباره طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: این طرح اخیرا به شورای نگهبان ارسال شده و در نوبت بررسی در شورای نگهبان است. ما دیدگاه‌ها و دغدغه‌های افراد و نهادهای مختلف را اخذ کرده‌ و مورد توجه قرار می‌دهیم. بعد از بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، ما این طرح را بررسی خواهیم کرد.

تأیید طرح تأمین منابع مالی سازمان بهینه سازی

وی در ادامه گفت: طرح تأمین منابع مالی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی به تایید شورای نگهبان رسید.

بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه

سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد، در شورای نگهبان بررسی شد. البته نسبت به صدر این لایحه ابهاماتی وجود داشت که بعد از رفع ابهام توسط مجلس، درباره آن اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات شرعی طرح قانون جامع سلامت

طحان‌نظیف اظهار کرد: درباره طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت نیز یک مرحله اظهارنظر شده بود، اما برخی موارد شرعی همچنان وجود داشت که به مجلس ارسال شد تا اصلاح کند.

وی بیان کرد: اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تایید شورای نگهبان رسید. اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم‌ در شورای نگهبان تایید شد.

وی با بیان اینکه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تایید شد، گفت: همچنین اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت برق به تایید شورای نگهبان رسید.

ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه سازمان امور اراضی

طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان، اساسنامه سازمان امور اراضی کشور را بررسی کرد که ما نسبت به برخی مواد آن ایرادات و ابهاماتی داشتیم که باید اصلاح شود.

تشکیل کارگروه برای بررسی تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس

سخنگوی شورای نگهبان درباره تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این ایده که این دو انتخابات با هم برگزار شود، چندین سال است که مطرح است، به ویژه بعد از شهادت شهید رئیسی و به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، این موضوع بیشتر مطرح شد.

وی ادامه داد: کارگروهی در این باره تشکیل شده که مباحث حقوقی این موضوع و برطرف کردن موانع قانونی آن را بررسی کند. نظر خود بنده این است که اگر تمهیدات اجرایی لازم را در این زمینه در نظر بگیریم، نیازی به اصلاح قانون برای تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی وجود ندارد؛ البته این نظر خود بنده است و شورای نگهبان هنوز در این مورد بحث و بررسی نداشته و وورد نکرده است.

شورای نگهبان درباره توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در فضای مجازی بررسی ندارد

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه مدیریت فضای مجازی چیست، گفت: بررسی این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اگر شکایتی در دیوان عدالت اداری شده باشد، در حیطه وظایف فقهای شورای نگهبان است که تا جایی که اطلاع دارم، چنین موضوعی مطرح نشده است.

بررسی برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات میان‌دوره‌ای

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیکی خواهد بود، گفت: گویا درباره انتخابات شوراها تصمیم‌گیری شده که این انتخابات به صورت تمام الکترونیکی باشد، اما در مورد انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ما در حال بررسی هستیم و امیدواریم ما هم بتوانیم با برگزاری این دو انتخابات به صورت تمام الکترونیکی موافقت کنیم.

بررسی نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در یکی از پرونده‌های اخیر طرح شده در جلسه فقهای شورای نگهبان، نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا مورد بررسی قرار گرفت.

وی توضیح داد: معمولا مبلغ درج شده در قرارداد همیشه به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمی‌شود؛ بخش‌نامه وکیل را ملزم کرده تا مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده است.‌ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون تشخیص نداده بود، فقهای شورای نگهبان هم اصل مالیات علی الحساب وکلا را خلاف شرع ندانستند، اما اخذ این مالیات را در شرایطی که حق الوکاله دریافت نشده است، خلاف قانون دانستند.

تفاوت میان اظهارنظر سیاسی و اقدام سازمان‌یافته

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه از منظر شورای نگهبان مرز میان «اظهارنظر سیاسی» و «اقدام سازمان‌یافته» کجاست، اظهار کرد: فضای اظهارنظر در کشور کاملاً آزاد است و افراد می‌توانند آزادانه دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. با وجود سلایق و دیدگاه‌های مختلف، اظهارنظرها بیان می‌شود و شورای نگهبان نیز بر مبنای این اختلاف‌نظرها تصمیم‌گیری نمی‌کند.

وی افزود: شورای نگهبان نگاهی به اختلافات سیاسی ندارد، اما اگر در شرایطی که حفظ انسجام ملی ضروری است، افرادی در مسیر منافع کشور حرکت کنند و در مقابل، کسانی با قاتلان کودکان مظلوم میناب هم‌صدا شوند، موضوع درباره آنان متفاوت خواهد بود. طبیعتاً میان اظهارنظر سیاسی و اقدام سازمان‌یافته با هدف تأثیرگذاری خارجی تفاوت قائل هستیم.

برگزاری انتخابات شوراها در انتظار نظر شعام

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان پیشنهادی یا ایده‌ای درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد تا در این زمینه تسریع شود، گفت: برگزاری و اجرای این انتخابات و همچنین نظارت بر آن، در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست.

وی ادامه داد: حتی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز باید هم‌زمان با یک انتخابات ملی برگزار شود که در حال حاضر، انتخابات شوراهاست. بر اساس مصوبه شعام، انتخابات باید دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار شود. بنابراین باید منتظر نظر شعام باشیم. ما نیز علاقه‌مند هستیم این انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود.

آخرین وضعیت طرح‌های حوزه کشاورزی و امنیت غذایی

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح امنیت بخش کشاورزی و امنیت غذایی، اظهار کرد: در حوزه کشاورزی طی ماه‌های اخیر دو طرح از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است. نخستین طرح، «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» بود که به تأیید شورای نگهبان رسید. طرح دوم نیز «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری در شرایط جنگی و بحرانی» است که در حال بررسی قرار دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از احکام این مصوبه ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی و بحرانی ندارد.

بررسی طرح مهریه؛ سقف ۱۴ سکه تنها یکی از مواد طرح است

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان پیرامون تعیین سقف ۱۴ سکه برای پیگیری کیفری مهریه گفت: این طرح به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شده و در نوبت بررسی قرار دارد. تاکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم دیدگاه و نظرات همه عزیزان را بشنویم. البته باید تأکید کنم که این طرح دارای مواد متعددی است و تنها یکی از مواد آن به موضوع مهریه اختصاص دارد. بنابراین طبیعتاً تمامی مواد طرح باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده است

وی در ادامه درباره وضعیت لایحه تجارت نیز توضیح داد: لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده است. البته ما بررسی‌هایی را به شکل غیررسمی انجام داده‌ایم و نتایج این بررسی‌ها را نیز به صورت غیررسمی در اختیار عزیزان قرار داده‌ایم. ظاهراً دستگاه‌های مختلف، از جمله قوای سه‌گانه، درباره برخی مواد این مصوبه نکاتی دارند. نمایندگان مجلس باید این موضوع را پیگیری کرده و شورای نگهبان را در جریان مسائل و موارد مطرح‌شده قرار دهند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه ارتقای امنیت زنان و همچنین موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و در نتیجه به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است. درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیز از آنجا که مجلس مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است، شورای نگهبان ورودی به این موضوع نداشته است.

دلایل رد یا تأیید صلاحیت اشخاص قابل انتشار عمومی نیست

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر برخی افراد و جریان‌های سیاسی پیرامون تأیید صلاحیت اشخاص و حتی رئیس‌جمهور و اینکه آیا شورای نگهبان برای جلوگیری از چنین اظهارنظرهایی برنامه‌ای دارد، بیان کرد: ما تلاش کرده‌ایم تا حد امکان درباره این موضوعات نکات و توضیحات لازم را مطرح کنیم. درباره مواردی که مربوط به اشخاص است نیز اعلام کرده‌ایم که دلایل را برای خود افراد ارسال می‌کنیم، اما انتشار عمومی این دلایل نیازمند مجوز قانونی است.

استمرار فعالیت شوراها تا زمان اخذ مجوز برگزاری انتخابات

وی درباره احتمال تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و امکان استمرار فعالیت شورای شهر ششم نیز گفت: استمرار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شد و این مصوبه نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. موضوع تعویق انتخابات نیز با توجه به شرایط جنگی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات دریافت نشده است، از آنجا که فرآیند قانونی طی شده، موضوعی خلاف قانون رخ نداده و این وضعیت تا زمان اخذ مجوزهای لازم ادامه خواهد داشت.

واکنش به ادعای ردصلاحیت پزشکیان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای مطرح‌شده از سوی یکی از شخصیت‌های سیاسی مبنی بر اینکه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها رد صلاحیت شده و سپس با تذکر رهبر شهید انقلاب تأیید صلاحیت شده است، اظهار کرد: اکنون رئیس‌جمهور در حال انجام وظایف خود هستند. نسبت دادن چنین مواردی به امام شهید که اکنون در میان ما نیستند، زیبنده نیست.

تأیید یا تکذیب ادعای ردصلاحیت پزشکیان بر عهده دفتر رهبر شهید انقلاب است

طحان‌نظیف افزود: تأیید یا تکذیب این موارد بر عهده دفتر رهبر شهید انقلاب است. اینکه رئیس‌جمهور مورد حمایت رهبری بوده‌اند، موضوعی کاملاً مشخص است. رهبر شهید انقلاب همواره از دولت‌ها حمایت کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: جریان‌های سیاسی باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال این هستند که مسئولیت خود را بر دوش سایر دستگاه‌ها بیندازند، این کار صحیحی نیست. تأیید یا تکذیب این موارد نیز بر عهده دفتر رهبری است.