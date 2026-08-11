لنوو لپ تاپی با نمایشگر لوله شونده می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، وب سایت خبری Windows Latest تصاویری را منتشر کرد و قسمت استراحتگاه دست در دستگاه مذکور نشان می دهد این ابزار به سری «تینک پد» لنوو تعلق دارد. این موضوع با نحوه‌ای که لنوو در گذشته دستگاه‌های لوله شونده (Rollable) خود را معرفی و جایگاه‌سازی کرده ، مطابقت دارد. از جمله ThinkBook Plus Gen ۶ که سال گذشته با رویکردی مشابه و با تمرکز اولیه بر استفاده‌های اداری عرضه شد.

پروژه قو در حالت بسته شبیه یک لپ تاپ معمولی است که یک دوربین وب کم در بخش وسط بالای نمایشگر و دو پورت یو اس بی سی در سمت چپ لبه دستگاه وجود دارد. در این تصاویر قسمت راست دستگاه نشان داده نشده، به همین دلیل پورت های موجود در لبه آن هنوز مشخص نیست.

اگر دستگاه برگردانده شود، در قسمت پشتی آن یک پنل دورنگ مشاهده می شود که در دو طرفش بریدگی‌هایی وجود دارد.

طبق یک گزارش، این دستگاه از ریل‌های راهنما استفاده می‌کند تا بخش اضافی نمایشگر را زمانی که به آن نیاز نیست، داخل بدنه جمع کند. هر زمان که به فضای بیشتری روی صفحه نیاز باشد، موتورهای دستگاه بخش پنهان پنل OLED انعطاف‌پذیر را از هر دو طرف به‌طور هم‌زمان بیرون می‌کشند.

برای اینکه فضای لازم برای این ریل‌ها فراهم شود، محل لولا نسبت به چیزی که در یک ThinkBook معمولی می‌بینید، کوتاه‌تر و به مرکز دستگاه نزدیک‌تر قرار گرفته است. البته یک نکته درباره نرم افزار نیز حائز اهمیت است. این رندرها کلید دستیار هوش مصنوعی کوپایلوت را روی کیبورد نشان نمی دهند. اما نوار موجود پایین نمایش نشان دهنده آیکونRecall است.

به نظر می رسد پروژه قو در مراحل اولیه باشد، بنابراین قیمت یا زمان عرضه آن مشخص نیست.