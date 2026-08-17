«میدان یار»؛ رویدادی برای تقویت آمادگی و همبستگی ملی در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آزادی‌نژاد، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و در تشریح رویداد «میدان یار» اظهار کرد: این رویداد در امتداد حضور پرشور مردم در میادین و خیابان‌ها و با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارت‌های مردمی و افزایش آمادگی شهروندان برای دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه «میدان یار» در چهار محور برگزار می‌شود، افزود: محور دانش و مهارت‌های نظامی شامل آشنایی با مباحث نظری و مهارت‌های مرتبط با تجهیزات و سلاح‌های مختلف؛ محور خودامدادی و دگرامدادی شامل آموزش و اجرای مهارت‌های امدادی و کمک‌رسانی در شرایط مختلف؛ محور فرهنگی و هنری شامل رجزخوانی، پرچم‌گردانی، طراحی و اجرای پلاکارد، شعارنویسی و تولید دست سازه‌های فرهنگی و محور «روایت میدان» نیز به تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط با این رویداد اختصاص دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهیدمنتظر قائم شهرستان یزد با اعلام اینکه شرکت در این رویداد برای عموم مردم و بدون محدودیت سنی آزاد است، تصریح کرد: رقابت‌ها در سه بخش خانوادگی، خواهران و برادران برگزار می‌شود.

آزادی‌نژاد درباره سطوح برگزاری این رویداد ادامه داد: رقابت‌های «میدان یار» در چهار سطح طراحی شده است؛ سطح نخست شامل رقابت‌های میادین شهر است که به صورت مقدماتی و در محل تجمعات مردمی شهر یزد برگزار می‌شود و همزمان با شروع ثبت‌نام از ۱۹ مردادماه تا ولادت حضرت رسول اکرم (ص) ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه منتخبان مرحله مقدماتی در رقابت‌های شهرستانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، گفت: این مرحله در تاریخ یازدهم، دوازدهم و سیزدهم شهریورماه در محل میدان آزادی یزد برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهیدمنتظر قائم شهرستان یزد با بیان اینکه منتخبان هر استان در قالب یک مسابقه تلویزیونی به رقابت می‌پردازند، خاطرنشان کرد: رقابت استانی برای پخش از سیمای استان و رقابت ملی نیز در قالب یک مستند مسابقه تلویزیونی و برای پخش از شبکه‌های ملی صداوسیما برنامه‌ریزی شده است.

آزادی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه داوری و جوایز این رقابت‌ها گفت: گروه‌های برگزیده بر اساس نظر داوران حاضر در محل برگزاری و رأی مردمی انتخاب و به گروه‌های برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی افزود: آغاز ثبت‌نام از ۱۹ مردادماه در میادین محل تجمع مردم شهر یزد انجام می‌شود و رقابت‌های مقدماتی از دهه سوم مردادماه آغاز خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های بسیج در محلات و پایگاه‌های بعثت در میادین مراجعه و یا به سامانه «محله ما» به نشانی mahalahema.ir مراجعه کنند.