توافقات جدید ایران و روسیه برای مقابله با محاصره اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنیزاده در گفتگویی در حاشیه سفر به مسکو اظهار کرد: طی جلسات و مذاکراتی که برگزار شد، بر اساس تفاهمهای صورتگرفته، قراردادهای مهمی نهایی شد و توافقات جدیدی نیز در زمینه تعاملات مالی، نیروی کار و اشتغال مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شد موضوعات مطرحشده در این مذاکرات با جدیت پیگیری شود تا روابط اقتصادی ایران و روسیه بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای خارجی ادامه داد: همه این اقدامات با این هدف انجام میشود که روابط اقتصادی با کشورهای طرف همکاری، بهویژه در شرایط محاصره و جنگ اقتصادی، عمیقتر و گستردهتر شود.
مدنیزاده تأکید کرد: در شرایطی که تلاش میشود اقتصاد ایران محدودتر شده و مسیر ورود کالا به کشور با مشکل مواجه شود، توسعه همکاریهای اقتصادی و ایجاد مسیرهای جایگزین میتواند در خنثیسازی این فشارها مؤثر باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی سایر اعضای دولت و مذاکرات اخیر در این زمینه گفت: خوشبختانه در حوزه تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نیستیم و در زمینه سایر مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تلاش شده است مسیرهای جایگزین برای تأمین آنها ایجاد و فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توسعه همکاریهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت کشورهای همکار، بخشی از تلاش برای کاهش آثار محدودیتهای ایجادشده و تقویت تابآوری اقتصاد کشور است.
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