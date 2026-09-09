۱.۴ میلیون تن سیب از باغات آذربایجان غربی برداشت می شود

محمدرضا اصغری در گقتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت گسترده باغداری در آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: حدود ۷۴ هزار هکتار از باغات استان به تولید سیب درختی اختصاص دارد و همین سطح قابل توجه، آذربایجان‌غربی را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید این محصول در کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: برخورداری از زیرساخت‌های مناسب موجب شده استان از نظر نگهداری و ذخیره‌سازی محصول سیب با مشکل خاصی مواجه نباشد و امکان مدیریت محصول پس از برداشت فراهم باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه آذربایجان ‌غربی از ظرفیت مناسبی در حوزه صنایع تبدیلی و مراکز نگهداری محصولات کشاورزی برخوردار است، گفت: ظرفیت‌های موجود در استان بر اساس نیاز فصل برداشت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مجموعه مراکز ذخیره‌سازی آمادگی لازم برای پذیرش محصول سیب تولیدشده در فصل جاری را دارند این ظرفیت می‌تواند از عرضه شتاب‌زده محصول در زمان برداشت جلوگیری کرده و زمینه مدیریت بهتر زمان ورود سیب به بازار را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت محصول نقش مهمی در تعیین جایگاه آن در بازار دارد، تصریح کرد: رعایت اصول فنی در زمان برداشت و پس از آن، تفکیک و درجه‌بندی دقیق محصول و استفاده از بسته‌بندی استاندارد، از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری سیب به شمار می‌رود توجه به این مراحل علاوه بر کاهش ضایعات، می‌تواند شرایط حضور محصول استان در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی را نیز تقویت کند.

اصغری بیان کرد: آذربایجان‌غربی به دلیل سهم قابل توجه در تولید سیب کشور، ظرفیت تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و بازار کشورهای منطقه را دارد و توسعه صادرات این محصول می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان داشته باشد.

وی افزود: هرچه فرآیندهای سورتینگ، بسته ‌بندی، نگهداری و بازاریابی با استانداردهای روز هماهنگ‌تر شود، امکان دستیابی به بازارهای پایدار و افزایش قدرت رقابت سیب استان نیز بیشتر خواهد شد.

فعالیت ۴۹۰ واحد سردخانه ای در آذربایجان غربی

وی ادامه داد: برخورداری از ۴۹۰ واحد سردخانه با ظرفیت بالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن، آمادگی کامل برای ذخیره‌سازی و عرضه مرحله‌ای محصول به بازار مصرف در سراسر کشور را دارد.

وی با اشاره به فسادپذیری محصولات باغی، مدیریت اصولی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره را ضروری دانست و گفت: برداشت اصولی، نگهداری استاندارد و عرضه مرحله‌ای به بازار، از افت قیمت و ضایعات محصول در اوج فصل برداشت جلوگیری می‌کند و به تثبیت بازار سیب در سطح ملی کمک می‌کند.

اصغری بر لزوم پرهیز از توسعه سطحی باغات تاکید کرد و گفت: سیاست این سازمان، جایگزینی تدریجی ارقام سنتی با ارقام پاکوتاه و نیمه‌پاکوتاهِ زودبازده و پرمحصول است که علاوه بر افزایش بهره‌وری در واحد سطح، مصرف آب را نیز به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه استان از نظر ظرفیت سردخانه‌ای هیچ محدودیتی ندارد، تصریح کرد: ۴۹۰ واحد سردخانه فعال با ظرفیت نگهداری یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در استان آماده پذیرش محصول است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن از سیب تولیدی برای عرضه تدریجی به بازار کشور در سردخانه‌ها ذخیره شود.