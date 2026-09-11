فایننشال تایمز مدعی دیدار وزرای خارجه ایران و کشورهای خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، وزرای خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس قصد دارند با همتای ایرانی خود دیدار کنند؛ اقدامی که در چارچوب تلاش‌های عمان و ایران برای جلب موافقت با توافقی جهت مدیریت موقت کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیرد، چرا که کشورهای منطقه به دنبال راهی برای کاهش تنش‌ها بر سر این آبراه هستند.

این نشست که با ابتکار عمان برگزار می‌شود، نخستین دیدار میان دیپلمات‌های ارشد ۶ کشور عضو «شورای همکاری خلیج فارس» و یک مقام عالی‌رتبه ایرانی از زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماه فوریه خواهد بود.

به گفته دو منبع آگاه، قرار است این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی «صلاله» در عمان برگزار شود.

یکی از این افراد اظهار داشت که اگرچه جزئیات نهایی نشده، اما شماری از کشورها حضور خود را تأیید کرده‌اند و انتظار می‌رود این نشست برگزار شود. تهران و مسقط کمی بیش از ۲ هفته پیش اعلام کردند که در حال نهایی کردن توافقی موقت هستند؛ توافقی که بر اساس آن، کشتی‌ها از طریق آب‌های ایران وارد تنگه شده و عمدتاً از مسیر قلمرو عمان خارج می‌شوند.