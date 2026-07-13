پیام رهبر معظم انقلاب، منشور حکمت، عزت و بازخوانی مکتب شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه روحانیت شیراز در پی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای درباره حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با صدور بیانیه‌ای ضمن تجلیل از این پیام، آن را منشوری برای بازخوانی مکتب شهادت و تبیین مسیر ایستادگی در برابر جبهه استکبار عنوان کرد.

در این بیانیه آمده است: متن حکیمانه صادر شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تبلور عینی «حکمت»، «عزت» و «مصلحت» در ساحت ولایت‌مداری است و فراتر از یک مرثیه‌نامه، به‌عنوان منشوری برای بازخوانی مکتب سرخ شهادت و تبیین راهبردهای پیش روی امت اسلامی قابل ارزیابی است.

جامعه روحانیت شیراز در ادامه این بیانیه تأکید کرده است: حمایت از این پیام، تنها حمایت از یک شخصیت نیست، بلکه صیانت از اصول و ارزش‌هایی است که در آن خون شهید، پایان یک مسیر نیست؛ بلکه آغازی برای بیداری، حرکت و مقاومت امت‌ها به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به جایگاه مطالبه خون شهدا آمده است: مطالبه خون شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، به‌ویژه خون مطهر قائد عظیم‌الشأن شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای و خاندان مظلوم ایشان، مطالبه‌ای عمومی و فراجناحی است و عاملان این جنایت باید بدانند که اراده ملت‌های آزاده، فراتر از خواست افراد، تحقق وعده الهی را دنبال خواهد کرد.

جامعه روحانیت شیراز همچنین با اشاره به معرفی رهبر شهید انقلاب به عنوان «خادمی در جوار حضرت ثامن‌الحجج (ع)» تصریح کرده است: این نگاه، بازتاب‌دهنده الگویی از مدیریت جهادی در نظام اسلامی است و زندگی ایشان می‌تواند چراغ راه مسئولان در مسیر خدمت، اخلاص و استقامت باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: پیام رهبر معظم انقلاب، بار دیگر پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ اهل‌بیت (ع)، آرمان شهادت و انتظار مهدوی را یادآوری کرده و نشان می‌دهد که ایستادگی در راه حق، عهدی الهی است که ملت ایران همچنان بر آن پایبند خواهد ماند.

جامعه روحانیت شیراز در پایان با تأکید بر حمایت از این رویکرد، این پیام را «بیانیه وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و سند هوشیاری نیروهای انقلابی در برابر توطئه‌های دشمنان» دانسته و اعلام کرده است که با تمام وجود از این مسیر برخاسته از معارف اهل‌بیت (ع) حمایت خواهد کرد.