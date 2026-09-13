پیرهادی: اقدامات پیشگیرانه «کرونا» آغاز شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای پیشگیری از گسترش بیماری افزود: برای جلوگیری از ایجاد یک اپیدمی، پیشگیری یکی از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت است. باید پیش از آنکه بیماری فراگیر شود، نسبت به آموزش، اطلاع‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه اقدام کنیم.

پیرهادی ادامه داد: نباید منتظر بمانیم بیماری به یک مرز مشخص از اپیدمی برسد و بعد تازه بخواهیم اطلاع‌رسانی، آموزش و اقدامات اولیه را آغاز کنیم. متأسفانه در حال حاضر اطلاع‌رسانی مناسبی در این خصوص انجام نمی‌شود و آموزش‌های لازم نیز به شکل مطلوب صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه پیشگیری باید پیش از آغاز فصل سرما جدی گرفته شود، گفت: این موضوع یک ظرف بسیار بزرگ است که باید حتماً قبل از رسیدن به مرحله اپیدمی، اقدامات پیشگیرانه درباره آن انجام شود.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از وزارت بهداشت و صداوسیما خواست برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مناسبی را در این زمینه اجرا کنند و افزود: به‌ویژه باید برای افراد پرخطر از جمله افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، افراد دارای نقص ایمنی و بیماران خاص، آموزش و اطلاع‌رسانی ویژه در نظر گرفته شود.

پیرهادی تأکید کرد: از وزارت بهداشت می‌خواهیم این موضوع را جدی‌تر دنبال کند تا خدای ناکرده شهروندان دچار مشکل و بیماری نشوند.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز فصل سرما آغاز نشده است، امیدواریم اقدامات لازم برای پیشگیری از گسترش بیماری از همین حالا آغاز شود.