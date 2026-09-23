صعود ۴ قایق روئینگ ایران به فینال؛ ۸ فینالیست روئینگ در ۸ ماده

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مرحله مقدماتی روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ که از صبح امروز چهارشنبه یکم مهرماه در ورزشگاه ناکاراگویا آغاز شده است، چهار قایق دیگر ایران نیز به مصاف رقبای خود رفته و جواز حضور در مرحله فینال را کسب کردند.

در ماده تک نفره سنگین وزن زنان فاطمه مجلل ملی‌پوش ایران در گروه دوم مقدماتی از ساعت ۱۴:۱۰ به مصاف حریفانی از فیلیپین و ازبکستان رفت. در پایان این مسابقه فاطمه مجلل با زمان ۸:۲۰:۲۹ در رتبه دوم گروه قرار گرفت و به فینال صعود کرد.

در این ماده ورزشکار ازبکستان با زمان ۷:۴۹.۹۹ در رده نخست ایستاد. مسابقات فینال این ماده فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

در ماده دوبل سنگین وزن زنان، قایق ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مصاف نمایندگان ویتنام، ژاپن ، چین، چین تایپه و کره جنوبی رفتند و با زمان ۷ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه دوم شده و راهی فینال بازیها شدند.

در ماده تک نفره سبک وزن مردان امیرحسین محمودپور در گروه اول مقدماتی از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف حریفانی از پاکستان، ازبکستان، لبنان، قزاقستان و فیلیپین رفت. در پایان این مسابقه محمودپور با ثبت زمان ۷:۲۴:۷۴ در رتبه نخست ایستاد و به فینال صعود کرد.

در این ماده ورزشکاران ازبکستان و قزاقستان در رتبه دوم و سوم ایستادند. مسابقات فینال این ماده فردا پنج‌شنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

در آخرین مسابقه امروز ، قایق دونفره تک پاروی زنان با ترکیب سارافخری و هانیه خورسند در گروه دوم با قایقرانانی از کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، ازبکستان و اندونزی مسابقه دادند و در پایان این مسابقه تیم دو نفره ایران با ثبت زمان ۸:۰۵:۹۴ در رتبه سوم قرار گرفت.

لازم‌ به ذکر است با توجه به زمان بهتر تیم ایران نسبت به تیم سوم گروه اول، تیم دو نفره ایران جواز حضور در فینال مسابقات را پیدا کرد.

با پایان رقابتهای بخش مقدماتی روئینگ، هر هشت قایق ایران مجوز حضور در مرحله فینال بازیهای آسیایی را کسب کردند.