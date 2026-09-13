توقیف ۳۶۴ خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش‌خلقت ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی گیلان در راستای مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۴ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کرده‌اند.

وی افزود: کارشناسان ارزش محموله‌های قاچاق کشف‌شده از خودروهای شوتی را بیش از ۱۳۴ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و در این رابطه ۳۹۲ متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان در ادامه از توقیف ۲۹۳ دستگاه موتورسیکلت قاچاق فاقد مدارک مثبته گمرکی در استان خبر داد و بیان کرد: این موتورسیکلت‌ها نیز از ابتدای سال جاری تاکنون توسط مأموران شناسایی و توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

خوش‌خلقت تصریح کرد: ارزش موتورسیکلت‌های توقیفی برابر نظر کارشناسان بیش از ۲۵۹ میلیارد تومان برآورد شده است و در این رابطه نیز ۱۰۴ متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا در گیلان گفت: پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های مختلف، برخورد با قاچاق کالا و ارز و فعالیت خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و موتورسیکلت‌های قاچاق، اطلاعات خود را از طریق سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش کنند.