به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از انجام عملیات وارسی پروازی سامانه راداری TMA این فرودگاه خبر داد و اعلام کرد که فرآیند فلایت‌چک و ارزیابی سامانه راداری TMA فرودگاه مهرآباد طی دو روز و با هدف اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات، ارتقای ایمنی و استمرار خدمات مراقبت پرواز انجام شد.

این عملیات با هماهنگی واحدهای ستادی حوزه معاونت عملیات و با همکاری ادارات وارسی پروازی و خدمات هوایی، مراقبت پرواز و ارتباطات و ناوبری فرودگاه مهرآباد به اجرا درآمد.

در جریان اجرای این عملیات، واحد برج و تقرب مهرآباد و کروی پروازی هواپیمای فلایت‌چک نیز نقش مؤثری در هماهنگی و همزمان‌سازی این عملیات تخصصی با سایر پروازهای برنامه‌ای داشتند؛ به‌گونه‌ای که فرآیند وارسی پروازی بدون ایجاد خلل در روند انجام پروازهای مسافری انجام شد.

بر اساس این گزارش، پایش مستمر و وارسی دوره‌ای تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در مراقبت پرواز، از الزامات مهم برای حفظ ایمنی، پایداری و تداوم عملیات پروازی محسوب می‌شود. در همین راستا، طی این فرآیند، وضعیت عملکرد سامانه راداری TMA و تجهیزات مرتبط با آن مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

همچنین این عملیات پروازی با استفاده از فروند دوم هواپیمای فلایت‌چک مرکز وارسی پروازی انجام شد.