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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

سامانه راداری TMA فرودگاه مهرآباد فلایت‌چک شد

سامانه راداری TMA فرودگاه مهرآباد فلایت‌چک شد

فرودگاه مهرآباد از انجام عملیات وارسی پروازی سامانه راداری TMA این فرودگاه خبر داد و اعلام کرد: این عملیات پروازی با استفاده از فروند دوم هواپیمای فلایت‌چک مرکز وارسی پروازی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از انجام عملیات وارسی پروازی سامانه راداری TMA این فرودگاه خبر داد و اعلام کرد که فرآیند فلایت‌چک و ارزیابی سامانه راداری TMA فرودگاه مهرآباد طی دو روز و با هدف اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات، ارتقای ایمنی و استمرار خدمات مراقبت پرواز انجام شد.

این عملیات با هماهنگی واحدهای ستادی حوزه معاونت عملیات و با همکاری ادارات وارسی پروازی و خدمات هوایی، مراقبت پرواز و ارتباطات و ناوبری فرودگاه مهرآباد به اجرا درآمد.

در جریان اجرای این عملیات، واحد برج و تقرب مهرآباد و کروی پروازی هواپیمای فلایت‌چک نیز نقش مؤثری در هماهنگی و همزمان‌سازی این عملیات تخصصی با سایر پروازهای برنامه‌ای داشتند؛ به‌گونه‌ای که فرآیند وارسی پروازی بدون ایجاد خلل در روند انجام پروازهای مسافری انجام شد.

بر اساس این گزارش، پایش مستمر و وارسی دوره‌ای تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در مراقبت پرواز، از الزامات مهم برای حفظ ایمنی، پایداری و تداوم عملیات پروازی محسوب می‌شود. در همین راستا، طی این فرآیند، وضعیت عملکرد سامانه راداری TMA و تجهیزات مرتبط با آن مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

همچنین این عملیات پروازی با استفاده از فروند دوم هواپیمای فلایت‌چک مرکز وارسی پروازی انجام شد.

سامانه راداری TMA فرودگاه مهرآباد فلایت‌چک شد

کد مطلب 6945953
زهره آقاجانی

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