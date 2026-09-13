به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی بررسی چالشها، ظرفیتها و ساختار اجرایی پایگاههای میراثفرهنگی کشور به ریاست سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با حضور علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع، هادی جعفرینژاد مشاور وزیر و مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه، وحید ربیعی مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری، فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی و سیدامین صانعیمهری سرپرست ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی برگزار شد.
وزیر میراث فرهنگی در این نشست با اشاره به روندهای اصلاحی در انتظامبخشی به شبکه پایگاهها، اظهار داشت: پایگاههای میراث ملی و جهانی پیشانی و خط مقدم صیانت از تمدن، تاریخ و هویت ایران اسلامی هستند. بر این مبنا، تقویت ساختاری، علمی و اجرایی این مراکز نقشی بیبدیل در پایداری اکوسیستم میراث فرهنگی کشور ایفا میکند.
صالحیامیری با تبیین اولویتهای نظام مدیریتی وزارتخانه در پایگاههای میراثفرهنگی تصریح کرد: کلانمسئله و ماموریت اساسی ما در دوره کنونی، ساماندهی جامع، توانمندسازی ساختاری پایگاهها و استقرار شبکهای از نیروهای کارشناسی زبده و نخبگانی در این حوزهها است تا امر حفاظت و پژوهش بر مبنای آخرین موازین تخصصی پیش برود.
وی با اشاره به رویکرد توسعه متوازن و تمرکززدایی نهادی خاطرنشان کرد: سیاست محوری ما تقویت جایگاه اداراتکل استانی و اجتناب از هرگونه تضعیف ارکان اجرایی در سطح استانهاست.
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