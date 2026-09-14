به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر ایران در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الجزیره امارات در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: فردا بازی سختی برابر الجزیره داریم. این تیم از تیم‌های خوب آسیا محسوب می‌شود و بازیکنان بزرگ و باکیفیتی در اختیار دارد. من در دوران بازیگری‌ام برابر این تیم به میدان رفته‌ام و شناخت خوبی از الجزیره داریم. این تیم را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و با آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن به مصاف حریف خواهیم رفت.

وی افزود: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم در این دیدار به پیروزی برسیم و الجزیره را شکست دهیم.

سرمربی گل‌گهر در ادامه درباره برگزاری این دیدار در تاجیکستان گفت: ما باید در ایران از الجزیره میزبانی می‌کردیم، اما شرایطی پیش آمد که مجبور شدیم در شهر دوشنبه به مصاف این تیم برویم. از مسئولان تاجیکستان بابت میزبانی خوب و همکاری‌شان تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب، نتیجه مطلوبی به دست آوریم.