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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

رحمتی: الجزیره را آنالیز کرده‌ایم؛ سه امتیاز بازی را می‌خواهیم

رحمتی: الجزیره را آنالیز کرده‌ایم؛ سه امتیاز بازی را می‌خواهیم

سرمربی تیم فوتبال گل گهر گفت: شناخت خوبی از الجزیره داریم و امیدوارم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر ایران در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الجزیره امارات در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: فردا بازی سختی برابر الجزیره داریم. این تیم از تیم‌های خوب آسیا محسوب می‌شود و بازیکنان بزرگ و باکیفیتی در اختیار دارد. من در دوران بازیگری‌ام برابر این تیم به میدان رفته‌ام و شناخت خوبی از الجزیره داریم. این تیم را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و با آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن به مصاف حریف خواهیم رفت.

وی افزود: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم در این دیدار به پیروزی برسیم و الجزیره را شکست دهیم.

سرمربی گل‌گهر در ادامه درباره برگزاری این دیدار در تاجیکستان گفت: ما باید در ایران از الجزیره میزبانی می‌کردیم، اما شرایطی پیش آمد که مجبور شدیم در شهر دوشنبه به مصاف این تیم برویم. از مسئولان تاجیکستان بابت میزبانی خوب و همکاری‌شان تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب، نتیجه مطلوبی به دست آوریم.

کد مطلب 6947204

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