به گزارش خبرنگار مهر، سعید سحرخیزان مهاجم تیم فوتبال استقلال که در جریان پیروزی ۳ بر صفر این تیم برابر السد قطر موفق شد گل دوم آبی‌پوشان را به ثمر برساند، پس از پایان این دیدار اظهار داشت: فکر می‌کنم بازیکنان السد قبل از بازی با این تصور وارد زمین شده بودند که بازی را از پیش برده‌اند، اما ما در رختکن هم درباره همین موضوع صحبت کرده بودیم و تأکید داشتیم که استقلال باید تا آخرین لحظه برای هوادارانش بجنگد.

او افزود: جا دارد این برد را به هواداران عزیزمان تقدیم کنم؛ هوادارانی که از ایران به اینجا آمدند و ما را تنها نگذاشتند. دوست داشتیم این بازی در ایران، در ورزشگاه خودمان و مقابل هواداران عزیزمان برگزار شود، اما به خاطر شرایط موجود مجبور شدیم در اینجا به میدان برویم.

مهاجم استقلال ادامه داد: همچنین جا دارد از مردم عراق تشکر کنم که در اینجا ما را تنها نگذاشتند و از تیم استقلال حمایت کردند.

سحرخیزان در واکنش به انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین و گلزنی در این دیدار گفت: اگر من بهترین بازیکن زمین شدم یا گلی به ثمر می‌رسد، حاصل تلاش همه بازیکنان تیم است. همه بچه‌ها تلاش می‌کنند تا در نهایت آخرین توپ به گل تبدیل شود. من از هم‌تیمی‌هایم تشکر می‌کنم که تا آخرین لحظه جنگیدند.

او در پایان بار دیگر از هواداران استقلال تشکر کرد و گفت: از همه هواداران، مردم ایران، هم‌تیمی‌ها، کادر فنی و بازیکنان تشکر می‌کنم. آنها در این بازی و در تمام لحظات از ما حمایت کردند. تیم ما برای پیروزی و موفقیت تلاش می‌کند و امیدوارم بتوانیم کیفیت و قدرت استقلال ایران را در ادامه مسابقات هم نشان دهیم.