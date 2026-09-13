به گزارش خبرگزاری مهر ، تریتا پارسی، معاون اندیشکده کوئینسی، با اشاره به ارزیابی یکی از نیروهای نظامی آمریکا درباره دیدگاه نظامیان این کشور نسبت به جنگ با ایران، از مخالفت گسترده آنان با این جنگ خبر داد.
پارسی در مطلبی نوشت: یکی از نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه به وی گفته است که بسیاری از اعضای نیروهای نظامی در حال حاضر هدف راهبردی این عملیات علیه ایران را درک نمیکنند.
این نیروی نظامی آمریکایی همچنین اظهار کرده است که این مسئله از طریق شوخیهای طعنهآمیز و پرسشهای بیپاسخ درباره هدف مأموریتهای روزانه میان نیروها مطرح میشود.
تریتا پارسی در ادامه به نقل از این نیروی نظامی، ارزیابی جالبتری از میزان حمایت و مخالفت نیروهای نظامی حاضر در میدان با جنگ ارائه کرد.
وی نوشت: «اگر مجبور باشم این موضوع را به صورت عددی بیان کنم، میگویم: بر اساس ارزیابی مطرح شده، تنها حدود ۲ درصد از نیروهای نظامی حاضر در میدان به طور کامل از جنگ با ایران حمایت میکنند، در حالی که ۶۰ درصد آنان با این جنگ مخالفاند.»
پارسی این میزان مخالفت در میان نیروهای نظامی آمریکا را «تکاندهنده» توصیف کرده است.
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