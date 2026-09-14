مدارس سیل زده مازندران آماده بازگشایی است

فریدون کلبادینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت آمادگی مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آموزش و پرورش مازندران برای پذیرش حدود ۵۲۰ هزار دانشآموز در ۳۳ شهرستان، منطقه و ناحیه آماده شده است و تلاش میکنیم سال تحصیلی جدید با آرامش و نشاط آغاز شود.
وی افزود: بازگشایی مدارس در استان به صورت مرحلهای در حال انجام است و با اجرای برنامههای پیشبینیشده، تلاش داریم نقاط قوت و ضعف موجود را پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی شناسایی و برطرف کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: روز دوشنبه ۳۰ شهریور، دانشآموزان پایه هفتم و پایه اول ابتدایی در قالب برنامههای «زنگ جوانهها» و «زنگ شکوفهها» وارد مدارس میشوند و روز چهارشنبه اول مهر نیز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
کلبادینژاد با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان در استان گفت: در روزهای اخیر با اطلاعرسانی انجامشده، روند مراجعه خانوادهها برای ثبتنام فرزندان افزایش یافته و تعداد دانشآموزانی که هنوز فرآیند ثبتنام خود را نهایی نکردهاند به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
وی از خانوادهها خواست هرچه سریعتر نسبت به نهایی کردن ثبتنام دانشآموزان اقدام کنند و گفت: ثبتنام باید نهایی شود تا امکان ثبت سفارش کتابهای درسی فراهم شود و پس از نهایی شدن ثبتنام، کتابها در مدت کمتر از دو هفته میتواند در اختیار مدارس قرار گیرد.
کتاب و نیروی انسانی مدارس آماده است
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره وضعیت تأمین نیروی انسانی مدارس نیز اظهار کرد: ساماندهی و سازماندهی نیروها انجام شده و در حال حاضر مدارس ابتدایی استان از نظر تأمین معلم مشکلی ندارند.
کلبادینژاد با اشاره به وضعیت توزیع کتابهای درسی افزود: بخش عمده کتابها به شهرستانها و مناطق تحویل داده شده و در حال انتقال به مدارس است و تنها سه عنوان کتاب هنوز به دست استان نرسیده که امیدواریم با روند موجود، کتابهای مورد نیاز دانشآموزان در زمان مناسب تأمین شود.
وی ادامه داد: کلاسبندیها نیز انجام شده و مدیران مدارس آماده پذیرش دانشآموزان هستند و تمام تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که شور و نشاط به فضای مدارس بازگردد و فرآیند تعلیم و تربیت همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شود.
جبران خسارت ۱۷ مدرسه آسیبدیده از طوفان و سیلاب
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ادامه به خسارتهای ناشی از طوفان و سیلاب اخیر در استان اشاره کرد و گفت: در این حوادث ۱۷ واحد آموزشی دچار خسارت شدند که آسیبهای واردشده به برخی از این مدارس جدی بوده و حتی سقف تعدادی از مدارس نیز دچار آسیب و تخریب شده است.
وی افزود: با ورود وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای متولی و همچنین با توجه به اینکه مدارس تحت پوشش بیمه قرار دارند، اقدامات لازم برای بررسی و جبران خسارتها در حال انجام است.
کلبادینژاد از انجام بازدیدهای میدانی از مدارس آسیبدیده خبر داد و تصریح کرد: بازدید دیگری از این مدارس انجام خواهد شد تا آخرین وضعیت خسارتها و روند آمادهسازی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که مدارس آسیبدیده نیز برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند و دانشآموزان این مدارس بتوانند در فضای مناسب فرآیند آموزش و یادگیری خود را آغاز کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی فضای مدارس اشاره کرد و گفت: مدیران چهار هزار و ۱۳۶ مدرسه استان پای کار بودهاند و از ظرفیت خیران، شوراها، شهرداریها، بسیج دانشآموزی و فرهنگیان و گروههای جهادی برای تعمیر، بازسازی، رنگآمیزی و آمادهسازی مدارس استفاده شده است.
کلبادینژاد با بیان اینکه اقدامات انجامشده در قالب برنامههای قرارگاهی و جهادی دنبال شده است، افزود: در قالب طرحهای آمادهسازی و بازسازی، حدود یکهزار و ۸۰۰ کلاس درس نیز آماده شده و آموزش و پرورش استان توانسته است تکالیف تعیینشده در این بخش را محقق کند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه آموزش و پرورش مازندران تمام ظرفیت خود را به کار گرفته است تا مدارس برای حضور دانشآموزان آماده باشند و سال تحصیلی جدید با نشاط، آرامش و شرایط مناسب آغاز شود.
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