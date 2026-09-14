به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارزش قراردادهای آتی Nasdaq E-mini در جریان معاملات بازار آسیا ۱.۳ درصد کاهش یافت. سهام سافت بانک، سرمایه‌گذار شرکت اوپن ای آی در ژاپن تا ۱۳.۲ درصد سقوط کرد. داریو آمودئی مدیر ارشد اجرایی آنتروپیک در یک مقاله بلند بالا که در ایکس به اشتراک گذاشته بود از شرکت های هوش مصنوعی خواست نرخ پیشرفت قابلیت های مدل هی پیشرفته را در میانه نگرانی ها درباره سواستفاده از هوش مصنوعی کاهش دهند. ایلان ماسک مدیرارشد اجرایی xAI و سم آلتمن مدیر ارشداجرایی اوپن ای آی نیز اعلام کردند با آمودئی موافق هستند.

مدیر ارشد اجرایی آنتروپیک در مقاله خود نوشته تا شش تا ۱۲ ماه دیگر عامل های هوش مصنوعی می توانند کل اینترنت را قبضه کنند و احتمالا صدها میلیارد دلار خسارت به بار بیاورند. از سوی دیگر سم آلتمن نیز اعلام کرد این شرکت به دلیل نگرانی های ایمنی عرضه اولیه سهام خود را در سال جاری میلادی انجام نمی دهد.

ارزش سهام تراشه سازی Kioxia در ژاپن در ابتدا ۹.۸ درصد کاهش یافت و از سوی دیگر ارزش سهام شرکت توکیو الکترون نیز ۳.۷ درصد سقوط کرد. در تایوان نیز ارزش سهام TSMC به اندازه ۱.۲ درصد کاهش یافت و سهام SK Hynix در کره جنوبی ۵.۲ درصد و سامسونگ ۳.۷ درصد سقوط کرد. ارزش سهام CXMT در بورس شانگهای ۳.۶ درصد و SMIC نیز ۲.۶ درصد کاهش یافتند.