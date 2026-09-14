به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در راه و شهرسازی سمنان از ساخت پایگاه سلامت شهدای راهآهن سمنان خبر داد و بیان کرد: از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران بیش از ۳۵ میلیارد ریال بابت عملیات اجرای اسکلت و بتن ریزی سقف این پروژه اعتبار تزریق شده است.
وی ادامه داد: این اعتبار با هدف تسریع در روند احداث و تکمیل این پروژه و در راستای تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی در محدوده بافتهای فرسوده شهر سمنان اختصاص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان توضیح داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات اجرایی مربوط به اجرای اسکلت و بتن ریزی سقف این پایگاه سلامت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به اتمام میرسد و روند اجرای سایر بخشهای پروژه نیز ادامه خواهد یافت.
حسینی طباطبایی افزود: پایگاه سلامت شهدای راهآهن سمنان از پروژههای مشارکتی حوزه بازآفرینی شهری است که با اجرای دانشگاه علوم پزشکی سمنان و حمایت و تأمین اعتبار شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال احداث است.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه در بافت فرسوده شهر سمنان، گامی در راستای ارتقای سرانه و دسترسی ساکنان این محدوده به خدمات بهداشتی و درمانی و بهبود کیفیت خدمات عمومی در محلات هدف بازآفرینی شهری به شمار میرود.
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