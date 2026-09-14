نقره‌ داغ متخلفان اقتصادی گیلان با پرونده ۹ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در نشست مشترک با سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه نظارت و بازرسی اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی از مهمترین اولویتهای مجموعه صمت در استان است.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه نخست سال جاری افزود: در این مدت ۱۸ هزار مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است که ماحصل آن، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای نظارتی، تشکیل و طی مراحل قانونی بیش از پنج هزار پرونده تخلف بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به رصد اطلاعاتی و اجرای گشتهای مشترک میدانی تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و هوشیاری بازرسان صمت در کنار پلیس، برای متخلفان در حوزههای مختلف از جمله قاچاق، گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه کالا، پروندههایی به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.
پورحیدری ادامه داد: برخورد با مخلان نظام اقتصادی و صیانت از حقوق مردم با جدیت دنبال میشود و دستگاههای نظارتی اجازه نخواهند داد فعالیت افراد سودجو موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مصرفکنندگان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شبکه توزیع در تأمین نیازهای اساسی مردم اظهار کرد: گیلان از ظرفیت ۲۱۰ شرکت پخش فعال برخوردار است که این مجموعهها در جنگ اخیر و ایام حساس، بهویژه در شرایط فشار و دشواریهای اقتصادی، با تعهد و مسئولیتپذیری در میدان حضور داشتند.
مدیرکل صمت گیلان افزود: شرکتهای پخش با مدیریت مناسب فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نقش مهمی در استمرار عرضه اقلام مورد نیاز مردم ایفا کردند و اجازه ندادند در روند تأمین مایحتاج عمومی خللی ایجاد شود.
پورحیدری با قدردانی از تعامل و همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان در شناسایی و برخورد با تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی زیربنای توسعه و آرامش جامعه است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با تمام توان و با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای انتظامی و قضایی، اجازه نخواهد داد عدهای سودجو فضای بازار استان را ناامن کنند.
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