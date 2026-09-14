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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

نقره‌ داغ متخلفان اقتصادی گیلان با پرونده ۹ هزار میلیاردی

نقره‌ داغ متخلفان اقتصادی گیلان با پرونده ۹ هزار میلیاردی

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از انجام ۱۸ هزار بازرسی و تشکیل بیش از پنج هزار پرونده تخلف اقتصادی به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در نشست مشترک با سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت و بازرسی اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه صمت در استان است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه نخست سال جاری افزود: در این مدت ۱۸ هزار مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است که ماحصل آن، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای نظارتی، تشکیل و طی مراحل قانونی بیش از پنج هزار پرونده تخلف بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به رصد اطلاعاتی و اجرای گشت‌های مشترک میدانی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هوشیاری بازرسان صمت در کنار پلیس، برای متخلفان در حوزه‌های مختلف از جمله قاچاق، گران‌فروشی، احتکار و امتناع از عرضه کالا، پرونده‌هایی به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.

پورحیدری ادامه داد: برخورد با مخلان نظام اقتصادی و صیانت از حقوق مردم با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌های نظارتی اجازه نخواهند داد فعالیت افراد سودجو موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شبکه توزیع در تأمین نیازهای اساسی مردم اظهار کرد: گیلان از ظرفیت ۲۱۰ شرکت پخش فعال برخوردار است که این مجموعه‌ها در جنگ اخیر و ایام حساس، به‌ویژه در شرایط فشار و دشواری‌های اقتصادی، با تعهد و مسئولیت‌پذیری در میدان حضور داشتند.

مدیرکل صمت گیلان افزود: شرکت‌های پخش با مدیریت مناسب فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نقش مهمی در استمرار عرضه اقلام مورد نیاز مردم ایفا کردند و اجازه ندادند در روند تأمین مایحتاج عمومی خللی ایجاد شود.

پورحیدری با قدردانی از تعامل و همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان در شناسایی و برخورد با تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی زیربنای توسعه و آرامش جامعه است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با تمام توان و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های انتظامی و قضایی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو فضای بازار استان را ناامن کنند.

کد مطلب 6946930

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