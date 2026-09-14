به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز دوشنبه (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) در نشست با جمعی از بازنشستگان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، تصریح کرد: متأسفانه کسانی مدعی حقوق بشر و انسانیت هستند که با ابزار و تکنولوژیهایی که در اختیار دارند، کودکان و مردم بیگناه و بهویژه رهبر ما را شهید میکنند. از طرفی برخی از ایرانیان خارج از کشور همسو با دشمنان به دنبال تحریک مردم در داخل کشور هستند. خوب است انصاف و انسانیت داشته باشیم و همانگونه که امام حسین(ع)، فرمودند: «اگر دین ندارید، آزاده باشید».
رئیسجمهور وحدت و انسجام را رمز ایستادگی در برابر قلدری آمریکا برشمرد و گفت: چنانچه در کشور همدلی و همافزایی وجود داشته باشد و بتوانیم وحدت و انسجام را حفظ کنیم، هیچگاه در مقابل آمریکا سر خم نخواهیم کرد. واقعیت این است آنها قلدری میکنند و با مشکلات و محدودیتهایی که ایجاد کردهاند، به دنبال فروپاشی اجتماعی هستند. آمریکا راهها را بسته و به دنبال ایجاد اختلاف در کشور است.
وی با اشاره به استفاده از ابزار و تکنولوژی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، یادآور شد: آنها دولت تروریست ایجاد کردهاند و هر که را که دلشان میخواهد، ترور میکنند. در غزه نیز مردم بیگناه آن منطقه را تروریست مینامند، در حالی که آنها حتی آب و غذا ندارند که مصرف کنند.
رئیسجمهور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مطالبات نمایندگان کانونهای بازنشستگی، خاطرنشان کرد: میتوانیم با حضور نمایندگان شما در جلسات تخصصی، مطالبات و مشکلات مطرح شده در جلسه را هدفمند مدیریت کنیم و برای هر کدام راهحلی داشته باشیم. بر خود وظیفه میدانم در اسرع وقت این جلسات تخصصی در حوزههای معیشتی، بیمه، قوانین، معوقات، دارو و سلامت با کارگروههای مربوطه بازنشستگان برگزار شود و برای هر کدام راهحلی ارائه گردد. وجود همکاری و همافزایی در تمام حوزهها ضرورت دارد و میتوانیم کاری کنیم که زندگی آرامی داشته باشیم و بخشی از دغدغههای شما کاهش یابد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت محلهمحوری و مسجدمحوری، یادآور شد: بستر را برای حضور و استفاده از تجربه و مهارت شما بازنشستگان در استانداریها فراهم میکنیم. اغلب این فعالیتها نیاز به بودجه ندارد، بلکه وجود زبان مشترک و همدلی، پیشنیاز برطرف کردن برخی از مسائل است.
رئیس جمهور با اشاره به پرهیز نگاه تبعیض آمیز گفت: هر ایرانی که در این آب و خاک زندگی میکند، فارغ از قومیت، جنسیت، دین یا مذهب مورد احترام است و باید از امکانات کشور بهرهمند شود. به همین دلیل است که میگویم با همکاری و رفاه، با همکاری و وفاق میتوانیم روندها را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم.
وی درباره برخی از برنامههای حمایتی دولت اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت و حتماً در حوزه بهداشت و درمان بازنشستگان و معیشت، تصمیمات سازندهای اتخاذ خواهد شد. از همین رو اکنون در حال تقویت روابط با سایر کشورهای همسایه هستیم.
پزشکیان اظهار داشت: اگر دست به دست یکدیگر بدهیم، میتوانیم به مسائل و دغدغههای شما رسیدگی کنیم و از هیچ کوششی برای کاهش سطح نیاز و مطالبات شما دریغ نخواهیم کرد. اگرچه آمریکا راههای دریایی را بسته است، اما از راه زمینی سطح تعامل ما با سایر کشورهای دوست و همسایه بیشتر شده است.
در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنانی بر ضرورت برطرف کردن مشکلات بازنشستگان کشور تأکید کرد و گفت: دکتر پزشکیان به دنبال تغییر قواعد و انضباط مالی است و در این زمینه از تمام ظرفیتهای موجود استفاده میکند تا به معیشت مردم و بازنشستگان رسیدگی کند. یکی از این اقدامات، اجرای طرح ملی زرینتأمین است که جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
در بخشی از این نشست، حدود ۱۰ تن از نمایندگان کانونهای بازنشستگی به بیان مسائل و مشکلات خود با رئیسجمهور پرداختند.
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