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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷

سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه وارد کشور می‌شود؛ آغاز کاهش نسبی دما

سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه وارد کشور می‌شود؛ آغاز کاهش نسبی دما

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از روز پنجشنبه (۲۶ شهریور) با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما در گیلان و شرق اردبیل آغاز می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۴ شهریور) در ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در نوار شرقی کشور طی امروز افزایش می‌یابد و در برخی نقاط، به‌ویژه در شرق کشور، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می‌شود و وزش باد در شرق کشور ادامه خواهد داشت.

ضیائیان با اشاره به تغییر شرایط جوی از روز پنجشنبه گفت: از بعدازظهر پنجشنبه (۲۶ شهریور) با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما در گیلان و شرق اردبیل آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: روز جمعه (۲۷ شهریور) در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین برخی مناطق شمال غرب کشور، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.

هشدار هواشناسی درباره رگبارهای موسمی در جنوب شرق

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به رخداد رگبارهای موسمی در جنوب شرق و شرق کشور بیان کرد: امروز (۲۴ شهریور) در شمال و شرق هرمزگان، نوار شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان و ارتفاعات شرقی خراسان جنوبی، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی هوای تهران طی پنج روز آینده

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۴ شهریور) صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۰ درجه و حداکثر دما ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز تا پایان روز جمعه (۲۷ شهریور)، ناپایداری‌های نه‌چندان قابل ملاحظه‌ای به‌صورت افزایش باد و افزایش موقت ابر در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) تا پنجشنبه (۲۶ شهریور)، روند افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان تهران مورد انتظار است.

کد مطلب 6946956
زهره آقاجانی

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