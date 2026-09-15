حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله مختاری، امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک پیروزی‌های جبهه مقاومت به‌ویژه رزمندگان انصارالله یمن اظهار کرد: این پیروزی‌ها را به همه آزادی‌خواهان جهان، جبهه مقاومت اسلامی و مردم عزیز کشورمان تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به عوامل موفقیت و پیروزی‌های اخیر مقاومت یمن گفت: شاید این سؤال برای مردم مطرح باشد که دلیل این پیروزی‌های متعدد چیست؛ در همین زمینه به مصاحبه یکی از مسئولان برجسته یمن با شبکه خبر اشاره می‌کنم که در پاسخ به همین پرسش تأکید کرد «لطف خداوند متعال» عامل اصلی این پیروزی‌ها بوده است.

امام جمعه ساوجبلاغ افزود: این مسئول یمنی اعلام کرد که خداوند وعده نصرت به مجاهدان داده و آنان به این وعده الهی باور کردند، وارد میدان جهاد شدند و وظیفه خود را انجام دادند؛ در ادامه نیز خداوند مسیر را برای آنان تسهیل کرد و رزمندگان یمنی در لحظه‌لحظه این جنگ و جهاد، نصرت الهی را مشاهده کردند.

حجت‌الاسلام مختاری ادامه داد: نتیجه این باور و حرکت، پیروزی پس از پیروزی بود؛ به‌گونه‌ای که امروز همه دنیا از موفقیت‌های متعدد جبهه مقاومت اسلامی متعجب هستند.

وحدت مردم یمن پشتوانه اصلی مقاومت است

وی، دومین عامل مهم موفقیت مقاومت یمن را وحدت مردم این کشور دانست و گفت: در کشور یمن یک صدا شنیده می‌شود و عقبه جنگ به‌طور کامل با مجاهدان فی‌سبیل‌الله همراه است و دوصدایی در این زمینه وجود ندارد.

امام جمعه ساوجبلاغ بیان کرد: اتفاقات مبارکی که امروز در جبهه مقاومت یمن شاهد آن هستیم، در کنار نصرت خداوند متعال، محصول وحدت مردم شریف یمن است.

حجت‌الاسلام مختاری با اشاره به تجربه انصارالله در میدان نبرد تصریح کرد: انصارالله یمن در این روزها در عرصه جنگ نامتقارن با دشمن به تجربه و مهارت قابل توجهی دست پیدا کرده است و این موضوع یکی دیگر از عوامل موفقیت‌های آنان محسوب می‌شود.

پیروزی یمن را جدا از پیروزی ایران نمی‌دانیم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یمنی‌ها در عرصه مقاومت از دیگر اعضای جبهه مقاومت پیشی گرفته‌اند، گفت: نمی‌توانیم بگوییم یمنی‌ها از ما سبقت گرفته‌اند؛ چراکه پیروزی یمن، پیروزی ایران و پیروزی ایران نیز پیروزی یمن است و نباید میان این دو تفکیک قائل شویم.

امام جمعه ساوجبلاغ افزود: در لحظه‌لحظه این پیروزی‌ها، رزمندگان عزیز کشورمان و مردم شریف ایران اسلامی نیز شریک و سهیم هستند و مردم ایران با حضور و حمایت خود از جبهه مقاومت، نقش مهمی در این مسیر ایفا کرده‌اند.

حضور مردم ایران در خیابان‌ها پشتوانه رزمندگان مقاومت است

حجت‌الاسلام مختاری با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات مردمی گفت: مردم ایران نزدیک به ۲۰۰ شب است که با حضور در خیابان‌ها استقامت خود را نشان داده‌اند و این حضور، بخشی از حمایت عمومی از جبهه مقاومت است.

وی ادامه داد: شاید بیان جزئیات همه اتفاقات در اینجا ضرورت نداشته باشد، اما نکته اصلی این است که هر جا وحدت و یکصدایی وجود داشته باشد، رزمندگان حاضر در خط مقدم جهاد نیز قوت مضاعفی پیدا می‌کنند.

امام جمعه ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: وحدت مردم و همراهی آنان با رزمندگان، پشتوانه‌ای مهم برای ادامه مسیر مقاومت است و تجربه یمن نیز نشان داده است که وقتی مردم و میدان جهاد در یک مسیر حرکت کنند، زمینه برای پیروزی‌های بزرگ فراهم می‌شود.