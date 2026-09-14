به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال السد قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: ضمن خستهنباشید به تیم خوب السد که شک ندارم یکی از بهترین تیمهای آسیاست، به تکتک بازیکنان فوقالعاده استقلال تبریک میگویم. آنها عملکرد بسیار خوبی داشتند و در جریان بازی کمترین اشتباه را مرتکب شدند.
او افزود: به هواداران پرشور باشگاه بزرگ استقلال نیز تبریک میگویم. خیلی خوشحالم که توانستیم خوب بازی کنیم و یک تیم بزرگ را شکست دهیم. امیدوارم بتوانیم این روند را در هفتههای آینده ادامه دهیم.
سرمربی استقلال در ادامه درباره میزبانی استقلال در شهر بصره عراق گفت: دوست داشتیم خودمان میزبان باشیم. ما هواداران زیادی داریم که عاشق استقلال هستند و میتوانیم برای هر تیمی در تهران جو سنگینی ایجاد کنیم، اما به خاطر شرایط موجود، شهر بصره در عراق را انتخاب کردیم.
بختیاریزاده در پایان خاطرنشان کرد: از هوادارانی که از بصره یا استانهای مجاور مانند خوزستان، به ورزشگاه آمدند و این جو سنگین را در اینجا ایجاد کردند، تشکر میکنم.
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