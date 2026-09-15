تمجید رسانه آلبانی از آسانی؛ یاسر باز هم در آسیا درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق رو در روی السد قطر قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد تا سهراب بختیاری زاده و شاگردانش گام اول را در رقابت های لیگ نخبگان آسیا محکم بردارند. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم استقلال در این بازی درخشید و یک گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت رساند.

رسانه آلبانیایی «syri» نوشت: آسانی در دقیقه ۱۰ مسابقه موفق شد دروازه السد را باز کند. مهاجم آلبانیایی با هوشیاری پاس رو به عقب بازیکن حریف را خواند، توپ را به دست آورد و سپس با شوتی قدرتمند از داخل محوطه جریمه، استقلال را پیش انداخت.

درخشش آسانی به گل محدود نشد و او در ابتدای نیمه دوم نیز نقش مهمی در گل دوم استقلال داشت. این بازیکن با ارسال پاس گل برای سعید سحرخیزان، زمینه‌ساز گل دوم نماینده ایران شد تا استقلال برتری خود را در این مسابقه افزایش دهد.

این دیدار بازگشتی ویژه برای آسانی به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بود؛ بازیکنی که پیش از این نیز در این مسابقات عملکرد قابل توجهی داشته است. او در فصل ۲۵-۲۰۲۴ زمانی که برای گوانگژو کره جنوبی بازی می‌کرد، ۷ گل به ثمر رساند و عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را به دست آورد.

عملکرد آسانی در آن فصل به گوانگژو کمک کرد تا برای نخستین بار به مرحله پلی‌آف رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند. اکنون این مهاجم فصل جدیدی را با استقلال آغاز کرده و در نخستین حضورش در این تیم در لیگ نخبگان آسیا، با ثبت یک گل و یک پاس گل، شروعی امیدوارکننده داشته است.