به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا موفق شد السد قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد؛ دیداری که آمار آن نشان می‌دهد نماینده قطر مالکیت توپ و تعداد پاس بیشتری داشت، اما استقلال در شوت‌های در چارچوب، موقعیت‌های بزرگ و بهره‌گیری از فرصت‌های خود عملکرد بهتری از حریف داشت.

رسانه «fotmob» آمار این بازی را منتشر کرد که به شرح زیر است:

استقلال در این دیدار تنها ۲۶ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و السد با ۷۴ درصد، برتری محسوسی در این بخش داشت. با این حال، تعداد شوت‌های دو تیم به سود استقلال نبود و السد ۱۴ شوت به سمت دروازه نماینده ایران زد، در حالی که استقلال ۹ شوت داشت.

نکته مهم در آمار مسابقه به دقت ضربات دو تیم بازمی‌گردد. از ۹ شوت استقلال، ۷ ضربه در چارچوب قرار گرفت و تنها ۲ شوت خارج از چارچوب بود. در سوی مقابل، السد ۱۴ شوت زد که ۳ ضربه در چارچوب قرار گرفت، ۱۰ شوت خارج از چارچوب بود و یک ضربه نیز توسط مدافعان استقلال بلوکه شد.

استقلال و السد در تعداد شوت‌های داخل محوطه جریمه برابر بودند و هر کدام ۶ شوت از داخل محوطه ثبت کردند. نماینده ایران ۳ شوت نیز از خارج محوطه جریمه داشت، در حالی که این آمار برای السد ۸ شوت بود. هیچ‌کدام از دو تیم در این مسابقه به تیر دروازه برخورد نکردند.

در بخش موقعیت‌های بزرگ نیز استقلال عملکرد بهتری داشت. آبی‌پوشان ۳ موقعیت بزرگ ایجاد کردند و هر سه موقعیت را به گل تبدیل کردند و هیچ موقعیت بزرگی را از دست ندادند. السد ۲ موقعیت بزرگ داشت که هر دو موقعیت را از دست داد و در نهایت بدون گل زمین مسابقه را ترک کرد.

آمار حضور بازیکنان دو تیم در محوطه جریمه حریف نیز نشان‌دهنده فعالیت بیشتر السد در یک‌سوم هجومی بود. بازیکنان السد ۲۹ بار در محوطه جریمه استقلال لمس توپ داشتند، در حالی که بازیکنان استقلال ۱۴ بار در محوطه جریمه حریف صاحب توپ شدند.

در بخش پاس، اختلاف دو تیم بیشتر بود. استقلال در مجموع ۲۵۳ پاس ثبت کرد که ۱۸۷ پاس آن دقیق بود و نرخ موفقیت پاس‌های این تیم ۷۴ درصد اعلام شد. السد ۶۹۲ پاس داد که ۶۲۳ پاس آن دقیق بود و نرخ موفقیت پاس‌های نماینده قطر به ۹۰ درصد رسید.

بازیکنان استقلال ۱۰۱ پاس در نیمه خودی و ۸۶ پاس در نیمه حریف ثبت کردند، در حالی که السد ۲۶۰ پاس در نیمه خودی و ۳۶۳ پاس در نیمه استقلال داشت. در ارسال پاس‌های بلند دقیق نیز استقلال ۲۱ پاس موفق از ۳۶ تلاش داشت که معادل ۳۶ درصد بود و السد ۲۶ پاس دقیق از ۵۵ تلاش را ثبت کرد که نرخ ۵۵ درصد را نشان می‌دهد.

در ارسال‌های دقیق نیز استقلال عملکرد ضعیف‌تری داشت و هیچ‌کدام از ارسال‌های این تیم به مقصد نرسید؛ آبی‌پوشان ۰ ارسال دقیق از ۰ تلاش ثبت کردند، در حالی که السد ۴ ارسال دقیق از ۱۴ تلاش داشت که معادل ۱۴ درصد بود.

استقلال در این مسابقه ۱۴ پرتاب اوت داشت و السد ۲۵ پرتاب اوت ثبت کرد. از نظر آفساید نیز استقلال هیچ‌بار در موقعیت آفساید قرار نگرفت و السد یک بار آفساید شد.

در بخش دفاعی، استقلال ۱۶ تکل موفق ثبت کرد و السد ۱۸ تکل داشت. آبی‌پوشان همچنین ۱۳ قطع توپ داشتند که این آمار برای السد ۹ مورد بود. استقلال یک بلوک دفاعی ثبت کرد و السد در این بخش آماری نداشت.

یکی از تفاوت‌های مهم دو تیم در دفع توپ دیده می‌شود؛ مدافعان استقلال ۳۴ بار توپ را از محوطه خطر دور کردند، در حالی که بازیکنان السد تنها ۸ دفع توپ داشتند. این آمار نشان می‌دهد نماینده ایران با وجود مالکیت کمتر حریف، بار دفاعی بیشتری را تحمل کرده و بارها مجبور به دفع توپ از محوطه خودی شده است.

دروازه‌بان استقلال ۳ مهار داشت و دروازه‌بان السد ۴ بار موفق به مهار شوت‌های بازیکنان استقلال شد. با این حال، همین یک مهار بیشتر نیز نتوانست مانع از ثبت سه گل برای نماینده ایران شود.

در نبردهای دوئل نیز السد عملکرد بهتری داشت. بازیکنان این تیم در مجموع ۴۸ دوئل را با موفقیت پشت سر گذاشتند، در حالی که استقلال ۴۳ دوئل موفق داشت. در دوئل‌های زمینی، السد با ۳۸ پیروزی و نرخ ۵۵ درصد برتری داشت و استقلال ۳۱ دوئل زمینی را با موفقیت پشت سر گذاشت که معادل ۴۵ درصد بود.

در دوئل‌های هوایی اما شرایط به سود استقلال بود. آبی‌پوشان ۱۲ دوئل هوایی موفق داشتند که معادل ۵۵ درصد بود، در حالی که السد ۱۰ دوئل هوایی را برد که معادل ۴۵ درصد محسوب می‌شود.

در دریبل موفق نیز السد آمار بهتری داشت. بازیکنان این تیم ۱۲ دریبل موفق از مجموع تلاش‌های خود ثبت کردند که نرخ موفقیت آن ۵۵ درصد بود، در حالی که استقلال ۷ دریبل موفق داشت و نرخ موفقیت آبی‌پوشان در این بخش ۳۲ درصد اعلام شد.

در بخش انضباطی، استقلال ۳ کارت زرد دریافت کرد و السد ۲ کارت زرد داشت. هیچ‌یک از دو تیم در این مسابقه کارت قرمز دریافت نکردند. استقلال ۹ خطا مرتکب شد و السد ۱۰ خطا داشت.

در نهایت، آمار مسابقه تصویری متفاوت از نتیجه نهایی ارائه می‌دهد؛ السد با ۷۴ درصد مالکیت توپ، ۶۹۲ پاس و ۱۴ شوت، تیم صاحب توپ‌تر و فعال‌تر میدان بود، اما استقلال با ۷ شوت در چارچوب از ۹ شوت، ایجاد ۳ موقعیت بزرگ و از دست ندادن هیچ‌یک از موقعیت‌های بزرگ خود، توانست از فرصت‌هایش بهترین استفاده را ببرد و با سه گل یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کند.

بر این اساس، استقلال در حالی با نتیجه ۳ بر صفر السد را شکست داد که آمار مالکیت و پاس به شکل محسوسی به سود نماینده قطر بود، اما دقت در ضربات نهایی و بهره‌وری بالاتر از موقعیت‌ها، سه امتیاز را برای نماینده ایران به همراه داشت.