نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی در استان ایلام تشدید می شود

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست شورای نظارت مراکز غیردولتی در آستانه بازگشایی مدارس اظهار داشت: در این نشست، شهریه مدارس غیردولتی و نحوه فعالیت‌های فوق برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در تعیین شهریه ندارند، تصریح کرد: انتخاب و تعیین شهریه بر اساس تیپ مدارس و الگوهایی مانند فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و قوانین اداری انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه حق‌الزحمه نیروی انسانی نیز بر همان اساس پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در ۱۸۲ فضای آموزشی در مدارس مشغول به تحصیل خواهند بود.

زینی‌وند با بیان اینکه استان ایلام دارای ۱۹۰۵ واحد آموزشی و تربیتی است، گفت: در استان بیش از ۷۴۰۰ نوآموز راهی مراکز کودکستانی می‌شوند و باید شرایط لازم برای فعالیت این مراکز فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه کودکستان‌ها باید دارای شرایط مشخصی باشند، تصریح کرد: تابلوی کودکستان باید از طرف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باشد و همراه با آرم سازمان نصب شود؛ از سوی دیگر کودکستان باید پوستر ابلاغیه شهریه سازمان و مجوز آن را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کرده باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان با اشاره به اینکه ۴۷۷ کودکستان آماده پذیرش نوآموزان هستند، خاطرنشان کرد: فعالیت این مراکز همزمان با آغاز بازگشایی مدارس خواهد بود؛ همچنبن مانور بازگشایی مدارس نیز روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه، همانند مدارس دولتی در مدارس غیردولتی برگزار شد.