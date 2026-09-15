محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی و خروجی مدل‌های عددی پیش‌یابی، شرایط جوی استان قم از روز سه‌شنبه تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود.



وی ادامه داد: آسمان قم در بیشتر ساعات این بازه صاف پیش‌بینی می‌شود و وزش باد نیز در اغلب مواقع شدت زیادی نخواهد داشت، هرچند در برخی ساعات فعالیت بادهای شرقی می‌تواند با افزایش غبار محلی همراه شود.



ترابیان افزود: روند دمای هوا نیز طی پنج روز آینده افزایشی خواهد بود و دما به صورت تدریجی در استان قم افزایش پیدا می‌کند.



سه‌شنبه با آسمانی صاف همراه می‌شود



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: برای روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد.



وی عنوان کرد: جهت وزش باد در روز سه‌شنبه غربی خواهد بود و سرعت آن در بازه ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان گفت: دمای هوا در این روز بین ۲۲ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود که کمینه دما ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: آسمان استان قم در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه نیز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: در این روز جهت باد شرقی خواهد بود و سرعت وزش باد بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



ترابیان بیان کرد: کمینه دمای هوا در روز چهارشنبه ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: دستجرد با ثبت دمای ۱۸.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشته است.



ترابیان افزود: فدک و جمکران نیز با ثبت دمای ۳۷.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.