محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی و خروجی مدلهای عددی پیشیابی، شرایط جوی استان قم از روز سهشنبه تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود.
وی ادامه داد: آسمان قم در بیشتر ساعات این بازه صاف پیشبینی میشود و وزش باد نیز در اغلب مواقع شدت زیادی نخواهد داشت، هرچند در برخی ساعات فعالیت بادهای شرقی میتواند با افزایش غبار محلی همراه شود.
ترابیان افزود: روند دمای هوا نیز طی پنج روز آینده افزایشی خواهد بود و دما به صورت تدریجی در استان قم افزایش پیدا میکند.
سهشنبه با آسمانی صاف همراه میشود
کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: برای روز سهشنبه ۲۴ شهریورماه، آسمان استان صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد.
وی عنوان کرد: جهت وزش باد در روز سهشنبه غربی خواهد بود و سرعت آن در بازه ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
ترابیان گفت: دمای هوا در این روز بین ۲۲ تا ۳۸ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود که کمینه دما ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی افزود: آسمان استان قم در روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه نیز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: در این روز جهت باد شرقی خواهد بود و سرعت وزش باد بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
ترابیان بیان کرد: کمینه دمای هوا در روز چهارشنبه ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: دستجرد با ثبت دمای ۱۸.۶ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان را داشته است.
ترابیان افزود: فدک و جمکران نیز با ثبت دمای ۳۷.۶ درجه سانتیگراد گرمترین بعدازظهر استان قم را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.
قم- کارشناس هواشناسی قم از افزایش تدریجی دمای هوا طی پنج روز آینده خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی و خروجی مدلهای عددی پیشیابی، شرایط جوی استان قم از روز سهشنبه تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود.
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